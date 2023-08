Extraño avistamiento de un objeto de fuego en Cuba: “Es lo más parecido a un plato volador que vi y no es un punto en el cielo"

El avistamiento de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) en La Habana, Cuba, despertó todo tipo de especulaciones; según un exoficial de inteligencia de Estados Unidos por la forma de la nave podrían ser alienígenas. Días atrás, el expiloto de la Marina estadounidense y exoficial de inteligencia, David Grusch, confesó bajo juramento en el Congreso que Estados Unidos había rescatado restos biológicos no humanos de OVNIS que mantiene ocultos en lugares estratégicos.

Juan Manuel Cao, reconocido periodista cubano, analizó las imágenes captadas por residentes locales a plena luz del día en el municipio capitalino de Cerro. “Es lo más parecido a un platillo volador que he visto en mi vida y no es un puntico, se ve claramente”, aseguró el periodista durante el programa. Si bien el video fue captado en el 2019, ante el resurgimiento del debate volvió a viralizarse.

El avistamiento en La Habana surge en medio de una creciente ola de declaraciones y testimonios en Estados Unidos sobre la existencia de OVNI’s. Recientemente, un exoficial estadounidense, David Grusch, confesó que su país posee restos de OVNI’s y cuerpos de extraterrestres, aunque no proporcionó evidencias concretas para respaldar sus afirmaciones.

Un ex agente de inteligencia de EE.UU. dijo que el gobierno oculta que tiene restos de extraterrestres

Las palabras de Grusch provocaron que el subcomité del Congreso de EE.UU solicite más información a la Casa Blanca. Las declaraciones de diferentes militares retirados dejan entrever que las autoridades estadounidenses podrían haber estado detectando OVNIs en su espacio aéreo durante las últimas décadas.

En 2021, bajo presión pública, el Pentágono publicó un informe sobre los ‘Fenómenos Aéreos No Identificados’ (UAP, por sus siglas en inglés). A raíz de este informe, en 2022 se creó la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), destinada a coordinar la investigación de estos objetos.

El avistamiento en La Habana y las recientes revelaciones en los EEUU alimentan las crecientes especulaciones sobre la existencia de vida extraterrestre y el papel de los gobiernos en la ocultación de dicha información.

¿EE.UU posee naves extraterrestres? El Vaticano sabe la verdad y la oculta, dijo un ex oficial del Pentágono

Las confesiones de un exagente de inteligencia

"No estamos solos, y las autoridades estadounidenses están encubriendo la evidencia", denunció el pasado miércoles el ex oficial de inteligencia estadounidense, Grusch. Ante la atenta mirada del comité del Congreso, agregó que cree "absolutamente" que el gobierno está en posesión de fenómenos anómalos no identificados.

En ese sentido, Grusch testificó que el gobierno norteamericano naves extraterrestres en su poder, en lugares que dijo conocer con exactitud como así también que habían recuperado "restos biológicos no humanos".

Otros casos en Cuba

En septiembre de 2020, un lector reportó un avistamiento en la zona cercana a los cayos de la Florida. Las imágenes quedaron captadas por el lente de su cámara.

En aquella oportunidad y según el testimonio del testigo, el extraño objeto en el cielo —en forma de línea horizontal— apareció cerca de las 7:37 p.m. (hora local). El avistamiento, según contó el propio testigo, duró apenas unos segundos.

