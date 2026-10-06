La NASA investiga si un cráter en la Luna precede a una cueva gigante: qué es el proyecto GIMLI

La exploración de la Luna entró en una fase decisiva en la que la superficie del satélite natural ha dejado de ser el único objetivo. La NASA seleccionó el proyecto de Investigación Geofísica para el Mapeo del Interior Lunar (GIMLI) para investigar si el colapso de las fosas de Marius, es la puerta de entrada a un túnel subterráneo de escala colosal.

El programa está liderado por el Instituto de Ciencias Planetarias (PSI) en colaboración con socios tecnológicos clave como Honeybee Robotics (propiedad de Blue Origin) y la Agencia Espacial Noruega.

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Para lograr penetrar y mapear la corteza lunar sin necesidad de excavaciones destructivas, la misión desplegará una suite multisensorial integrada sobre el terreno a través de alandadores y vehículos exploradores.

Investigación Geofísica para el Mapeo del Interior Lunar (GIMLI)

El científico sénior del Instituto de Ciencias Planetarias e investigador Principal del proyecto GIMLI, Nathaniel Putzig, explicó: “Combinar este método con el radar de penetración terrestre y las mediciones de gravedad nos permitirá obtener una comprensión mucho más profunda de las propiedades del subsuelo, incluida la ansiada detección de un túnel de lava que se extienda desde el foso de las Colinas de Marius”.

Los científicos sostienen que si los antiguos flujos volcánicos crearon conductos huecos al enfriarse por fuera mientras la lava fluía por dentro, estas estructuras ofrecerían una protección natural inigualable.

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“Incluso en la ausencia de una gran cueva, estudiar los estratos expuestos en las paredes del foso nos permite reconstruir la secuencia de eventos volcánicos que formaron la corteza lunar en una época en la que el satélite estaba geológicamente activo”, señaló la cabeza del proyecto GIMLI, Nathaniel Putzig

Para determinar con precisión la geometría y extensión del subsuelo sin realizar excavaciones destructivas, GIMLI utilizará cuatro métodos de análisis complementarios:

-Sismología activa: Revive y moderniza los experimentos sísmicos inaugurados durante las misiones Apolo. Al inducir y registrar vibraciones controladas en el terreno, los científicos evalúan la densidad de la roca volcánica y detectan los límites donde la roca sólida da paso a una cavidad hueca.

- Radar de penetración terrestre (GPR): Emite pulsos electromagnéticos en alta frecuencia para trazar un mapa tridimensional de la estratigrafía del subsuelo y confirmar discontinuidades en la roca profunda

- Gravimetría de alta precisión: Mide las variaciones microscópicas en la gravedad local. Una deficiencia localized en la masa del terreno es la firma indicadora clave de un túnel subterráneo o vacío estructural.

- Fotometría y cámaras ópticas de alta resolución: Capturan imágenes detalladas del foso y de las capas expuestas en sus paredes para reconstruir la secuencia de eventos eruptivos.



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Investigación Geofísica para el Mapeo del Interior Lunar (GIMLI)

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Con el despliegue del proyecto GIMLI, la agencia espacial estadounidense busca confirmar de manera definitiva si este enigmático cráter en la Luna es, en efecto, la claraboya de un vasto mundo subterráneo aún por explorar.

PM