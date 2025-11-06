Reino Unido: un estudio comparó los daños cardíacos de la enfermedad contra los de la vacuna de Pfizer

Investigadores de la Unidad de Epidemiología Cardiovascular de la Fundación Británica del Corazón, en Reino Unido, compartieron una comparación y análisis entre las enfermedades graves contraídas luego de la infección por Covid-19 y los efectos adversos relacionados a la vacuna Pfizer de ARN mensajero.

La amplia comparación, tenida en cuenta para las políticas de vacunación, se realizó en los niños y adolescentes y tomó un universo de más de 13 millones de personas menores de 18 años, de las cuales más de 6 millones se habían vacunado o habían tenido Covid-19.

Según se indicó en el estudio compartido en la revista The Lancet, los resultados del trabajo retrospectivo y poblacional analizan los registros electrónicos de salud vinculados a toda la población de Inglaterra menores de 18 años inscritos en un centro de atención primaria y con información conocida sobre edad, sexo y región de residencia.

Los investigadores evaluaron ciertos desenlaces como eventos trombóticos arteriales y venosos, trombocitopenia, miocarditis o pericarditis y afecciones inflamatorias, mientras que el diagnóstico de Covid-19 se determinó por el primer registro de una prueba PCR o de antígeno positiva para SARS-CoV-2 y la vacunación como la primera administración documentada de la vacuna de ARN Mensajero de Pfizer.

Los estudios determinaron que, en el caso de los infectados, la incidencia de daños cardíacos fue mayor durante la primera semana posterior al diagnóstico, disminuyendo entre las semanas 2 y 4 y manteniéndose elevada luego de los 12 meses para tromboembolismo venoso, trombocitopenia y miocarditis o pericarditis.

En lo que respecta a la vacunación contra el Covid-19, se presentó un mayor riesgo de miocarditis o pericarditis durante las primeras 4 semanas posteriores a la inoculación.

En la comparativa, el exceso de riesgo absoluto a los 6 meses de miocarditis o pericarditis fue de 2,24 por cada 100.000 individuos luego de la infección, frente a antes del diagnóstico o sin diagnóstico, y de 0,85 por cada 100 mil individuos luego de la vacunación, en comparación a antes de la vacunación o sin vacunación.

En concreto, los resultados expusieron que el riesgo cardíaco es dos veces y medio mayor entre aquellas personas que contrajeron Covid-19 antes que entre los vacunados con la vacuna de ARN mensajero de Pfizer.

Preocupa la baja vacunación en Argentina

Es válido mencionar que de las 13.896.125 personas menores de 18 años analizadas, 3.903.410 habían sido diagnosticadas con la enfermedad al momento de la investigación y que 3.407.560 habían recibido la primera dosis de la vacuna estudiada.

"Estos hallazgos son de gran importancia para los responsables políticos nacionales y los cuidadores que consideran el consentimiento para la vacunación de los niños, y respaldan la estrategia de salud pública de vacunación contra el Covid-19 en niños y jóvenes para mitigar los riesgos más frecuentes y persistentes asociados con la infección por SARS-CoV-2", destacaron los investigadores.

Los resultados de la investigación se dieron a conocer luego de que las ventas de las vacunas de Covid de Pfizer en Estados Unidos cayeron un 25% luego de que los reguladores federales redujeran las recomendaciones sobre quiénes deberían recibirlas e incluso el secretario de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr., cuestionó públicamente la seguridad de las vacunas de ARNm desaconsejando su uso en niños sanos y mujeres embarazadas.

AS./fl