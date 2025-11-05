Preocupa la baja vacunación en la Argentina.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires alertó sobre la baja cobertura de vacunación en el territorio.

Según el último Boletín Epidemiológico, se registró un incremento sostenido de casos de tos convulsa. Hasta el 29 de octubre se registraron 783 casos sospechosos, de los cuales 181 fueron confirmados y 164 permanecen bajo estudio, mientras que cinco bebés fallecieron por complicaciones respiratorias derivadas de la infección.

En la mayoría de los casos, se trata de pacientes de entre un mes y dos años. Según lo manifestado por autoridades, cuatro de ellos debían haber recibido la vacuna, pero no se las habían aplicado. También alertó el caso de un bebé recién nacido, cuya madre tampoco había sido vacunada.

La tendencia de baja vacunación se refleja en los números actuales del Informe Nacional de Coberturas del Calendario Nacional de Vacunación (septiembre de 2025) que dejan entrever este fenómeno que preocupa.

Mientras las dosis aplicadas en los primeros meses de vida mantienen coberturas altas —como la BCG (87,1%), la Hepatitis B neonatal (83%) o la Quíntuple/Séxtuple (84,7%)—, los refuerzos muestran caídas pronunciadas.

En algunas vacunas clave, como la triple viral o la de varicela en niños de cinco años, la cobertura desciende por debajo del 50%.