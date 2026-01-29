La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) descubrió un exoplaneta a 146 años luz de distancia que es “notablemente similar a la Tierra”. El planeta, denominado HD 137010 b, podría estar situado justo dentro de los bordes exteriores de la “zona habitable” de su estrella.

Los científicos señalaron que podría haber agua líquida en su superficie y una atmósfera adecuada para la vida. Sin embargo, cualquier ser potencial que viviera en este planeta necesitaría estar bien adaptado al clima frío.

"Aunque es de un tipo estelar similar a nuestro Sol, la estrella HD 137010 es más fría y más tenue", explicó la agencia espacial. Eso podría significar una temperatura superficial planetaria no superior a –90 °F (–68 °C).

Los científicos de la NASA descubrieron el exoplaneta rocoso utilizando datos recopilados por el telescopio espacial Kepler. Este descubrimiento proviene de un único “tránsito” que fue detectado durante la segunda misión, suficiente para que los científicos estimaron el periodo orbital del planeta extrasolar.

Al rastrear el tiempo que tarda la sombra del planeta en moverse frente a su sol, el equipo estimó que el planeta tiene un período orbital de 10 horas, en comparación con las 13 horas de la Tierra. Sus cálculos también sugieren que probablemente hace mucho frío, aunque existe la posibilidad de que HD 137010 b resulte ser un mundo templado o incluso acuático, según la NASA.

La agencia espacial estadounidense explicó que hay un 40% de posibilidades de que el planeta se encuentre dentro de la zona habitable “conservadora” alrededor de la estrella. Además, existe otro 51% de probabilidades de que se encuentre dentro de la zona habitable “optimista” más amplia.

Para confirmar si el planeta es habitable o no, los investigadores realizarán ahora observaciones de seguimiento, aunque admiten que será "complicado". "La distancia orbital del planeta, tan similar a la de la Tierra, significa que tales tránsitos ocurren con mucha menos frecuencia que para los planetas en órbitas más estrechas alrededor de sus estrellas", explicó la NASA.