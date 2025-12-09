Un sabio científico de la NASA que por fin descubre la "Estrella de Belén"

Un astrónomo de la NASA afirmó haber encontrado evidencia científica que podría explicar el inusual movimiento de la Estrella de Belén, la cual, según la tradición, guio a los tres Reyes Magos hasta el niño Jesús.

Mark Matney, científico planetario, señaló un objeto registrado por astrónomos chinos en el año 5 a. C.: un cometa muy brillante que permaneció visible durante más de 70 días.

La NASA divulgó la última imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el telescopio Hubble

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su análisis, publicado en el Journal of the British Astronomical Association, aparece en un momento en que este fenómeno —también conocido como la Estrella de Navidad— ha sido tema de debate entre astrónomos durante siglos.

Según el Evangelio de Mateo, la estrella guía a los Magos hasta el niño Jesús: primero aparece “en el oriente” y luego “va delante de ellos” en el breve trayecto de Jerusalén a Belén. De acuerdo con el relato bíblico, finalmente “se detiene” sobre el lugar donde nació Jesús.

Caption

Aunque muchos han interpretado la estrella como un milagro o una leyenda, Matney ha propuesto que realmente pudo haber existido, tratándose de un cometa que pasó muy cerca de la Tierra hace unos 2.000 años.

Como los historiadores suelen situar el nacimiento de Jesús entre los años 6 a. C. y 5 a. C., Matney examinó un objeto descrito en antiguos registros chinos y calculó una serie de posibles órbitas compatibles con aquellas observaciones.

Arqueólogos del CONICET elaboran propuestas para difundir el turismo científico en Ushuaia

Una de las reconstrucciones del movimiento del objeto sugiere que habría sido visible una mañana de junio del año 5 a. C. Los viajeros que se desplazaban hacia el sur, en dirección a Belén, podrían haberlo visto “yendo delante” de ellos y luego quedándose inmóvil sobre su destino.

“Este es el primer candidato astronómico identificado para la Estrella que podría haber mostrado un movimiento aparente acorde con la descripción de Mateo, donde la Estrella ‘iba delante’ de los Magos hasta que ‘se detuvo’ sobre el lugar donde estaba el niño Jesús”, escribió Matney en su trabajo.

Añadió que un cometa que hubiera pasado tan cerca “podría haber sido visible incluso de día” y habría resultado “extraordinariamente brillante”.

Se han hecho al menos 400 intentos académicos por explicar qué pudo ser la Estrella de Belén, entre ellos la hipótesis de una supernova o de una estrella que explotó repentinamente. Otros, simplemente, han descartado su existencia considerándola un milagro o un mito.