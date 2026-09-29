Goity y Furriel volverán al Complejo Teatral porteño en 2027 con dos nuevos clásicos

Desde Francia, la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, dio a conocer el primer gran anuncio de la temporada 2027 del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA): Gabriel Goity y Joaquín Furriel volverán a subirse a los escenarios oficiales, cada uno al frente de una nueva puesta de un texto clásico. La noticia se conoció en el Festival de Biarritz América Latina, que este año puso la mirada en la escena porteña con el ciclo “Clin d'œil au théâtre porteño” (“Guiño al teatro porteño”).

Los títulos todavía no se revelaron. Se comunicarán cuando el Ministerio presente el resto de la programación, algo que hará en las próximas semanas.

Dos fenómenos teatrales que llegaron al cine

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La presencia del teatro de Buenos Aires en el festival incluye la proyección de las dos películas surgidas de sendos éxitos del Teatro San Martín. Una es Cyrano en mi cabeza, de Maxi Gutiérrez, con Goity como protagonista. La otra es La verdadera historia de Ricardo III, dirigida por Marcelo Piñeyro junto al director escénico Calixto Bieito, con Furriel al frente del elenco. Las dos producciones fueron impulsadas por la BA Film Commission y el CTBA, y llegaron a Biarritz tras pasar por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibieron una buena acogida de la crítica y del público.

Para Ricardes, mostrar en Europa los lineamientos de la próxima temporada tiene un peso que va más allá de lo simbólico. “Es la confirmación de que el teatro público porteño dejó de ser un fenómeno local para convertirse en una marca de proyección internacional”, sostuvo. Y definió a los dos actores como intérpretes que llenan salas en la calle Corrientes y que hoy también tienen presencia en festivales de todo el mundo.



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La ministra sumó otro anuncio: la reposición de Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, con la ovacionada Elena Rogers, que ya tiene entradas a la venta para el año próximo.

Los números detrás de la elección

Según se destacó, la convocatoria de ambos actores explica la decisión. Furriel encabeza La verdadera historia de Ricardo III desde su estreno en junio, con las localidades agotadas desde el primer día. A mediados de agosto ya había reunido a miles de espectadores y su trabajo le valió el Premio ACE al Mejor Actor. La obra, una versión libre de Bieito y Adrià Reixach sobre el clásico de Shakespeare, fue además la primera producción del CTBA incluida en la programación oficial del Festival Grec de Barcelona.

Goity, por su parte, interpreta desde 2023 Cyrano, la versión del texto de Edmond Rostand que acumula más de 200 funciones y superó los 150.000 espectadores, una marca de convocatoria para el Complejo en los últimos años. Por ese papel recibió también el Estrella de Mar de Oro en Mar del Plata.

Lo que dijeron los protagonistas

En el encuentro con el que Biarritz homenajeó al teatro porteño, Goity valoró que la escena pública ofrezca una opción mucho más accesible para ver a grandes figuras. Dijo aplaudir que se estimule a un público masivo, que hoy no tiene tanta visibilidad ni acceso, a acercarse al teatro.

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Furriel, en tanto, subrayó la responsabilidad que implica actuar en ese circuito. Contó que muchos espectadores le confesaron que era la primera vez que iban al San Martín, e incluso la primera vez que veían una obra de teatro. Para él, llevar estos textos a esa sala es gratificante porque, además de entretener, acerca a más personas al arte.

Ricardes cerró agradeciendo al festival francés por el homenaje. Recordó que el teatro público debe seguir trabajando con las nuevas generaciones y dando lugar a quienes recién empiezan, pero que también suma actores de gran peso popular. Son artistas a los que el público ama ver en la pantalla y que, de esa manera, se acerca por primera vez al teatro y se encuentra con grandes clásicos.