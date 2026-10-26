La Ciudad de Buenos Aires impulsa en la Legislatura un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de identificación, protección y bienestar integral de perros y gatos. La iniciativa busca actualizar la normativa vigente frente al lugar que ocupan los animales en las familias porteñas y establecer herramientas para prevenir enfermedades, garantizar la atención sanitaria y mejorar la convivencia en el espacio público.

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“Hoy los animales tienen un rol cada más importante en nuestras vidas, y las normas para cuidarlos no se pueden quedar atrás”, sostuvo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

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Uno de los principales puntos del proyecto es la creación de un Sistema único Digital de Identificación de Perros y Gatos, que reunirá los datos del animal, la información de contacto de su responsable y otros antecedentes relevantes.

A esto se sumará una Libreta Sanitaria Digital, que centralizará el historial de vacunación, la condición reproductiva y las castraciones, junto con los datos del veterinario interviniente, que deberá estar matriculado.

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La iniciativa también contempla el ingreso de animales a establecimientos públicos y privados. En estos últimos podrán establecerse restricciones de acceso en el marco del derecho de admisión, aunque la medida no alcanzará a los perros guía o de asistencia.

En cuanto al transporte, el proyecto propone habilitar el traslado de perros y gatos en las líneas de colectivos porteñas mediante transportadoras cerradas, ventiladas y de tamaño adecuado. Actualmente, los animales pueden viajar bajo estas condiciones únicamente en el subte. La autoridad de aplicación podrá determinar cupos, días, horarios y requisitos adicionales.

También se fijan las condiciones para las guarderías y pensionados, que deberán contar con espacios seguros, cerramientos adecuados, ventilación, luz natural, sectores de recreación y áreas de descanso y aislamiento.

Además, deberán respetar superficies mínimas según el tamaño de cada animal, contar con personal capacitado y un veterinario responsable, disponer de protocolos de emergencia y evacuación y llevar registros de los animales alojados.

A su vez, se creará un registro de paseadores de perros, con requisitos de inscripción, capacitación, credencial digital y obligaciones vinculadas al manejo y control de los animales.

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Otro de los puntos de la propuesta es la modificación de la normativa para habilitar servicios de cremación y entierro de perros y gatos. En ese marco, se plantea crear un cementerio de animales del Gobierno de la Ciudad en Chacarita, que contará con un crematorio, un espacio común de memoria y despedida y sectores para la sepultura de los animales o un depósito de cenizas.

Las medidas se complementarán con una aplicación de los servicios veterinarios a partir del 1 de noviembre. Los móviles de atención clínica básica recorrerán las 15 comunas de lunes a sábados, de 9 a 13, con turnos solicitados a través de Animales BA. En Costanera Sur, las castraciones también tendrán horario vespertino, de lunes a viernes de 14 a 19, con turno previo.

Además, se incorporará el servicio de ecografías en el centro fijo de atención veterinaria de Villa Soldati que funcionará los lunes, martes, jueves y viernes de 14 a 19, con turno y derivación de un veterinario del Gobierno porteño.

El anuncio se conoció durante el festival Mascotear, que Jorge Macri recorrió este fin de semana en la Plaza de las Naciones Unidas. El evento incluyó jornadas de adopción y vacunación antirrábica gratuita, además de competencias de looks, torneos de habilidades y concursos de disfraces para animales.

PC