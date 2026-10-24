Nicolás activa el aparato radical: Armado territorial, internas y pulseada por una alianza con Milei

La Unión Cívica Radical comenzó a mover sus fichas en la ciudad de Córdoba con la mira puesta en 2027. Con una movilización de militantes y dirigentes barriales, el radicalismo capitalino puso en funciones a las nuevas autoridades de sus seccionales y activó el despliegue territorial para recuperar el municipio en manos del PJ y fortalecer su estrategia provincial. Detrás de la foto de unidad -una especie de convivencia entre Generación X y Más Radicalismo- asoma la pulseada de la candidatura a intendente y la política de alianza.

El presidente del Comité Capital, Miguel Nicolás (aliado en el núcleo de poder deloredista), junto al secretario Pablo Farías (mestrista puro), encabezó las asunciones en las seccionales Primera y Segunda. Los demás actos contaron con dirigentes, legisladores y concejales radicales. La consigna es reforzar la presencia barrial y construir una alternativa frente a las gestiones de Martín Llaryora en la Provincia y Daniel Passerini en la capital cordobesa.

Nicolás planteó la necesidad de unificar al radicalismo detrás de una propuesta de gobierno que marque diferencias con el peronismo cordobés. “El radicalismo de la Capital se encuentra listo para trabajar de manera unida para que las mujeres y los hombres de nuestro partido devolvamos a los cordobeses la dignidad”, declaró a Perfil Córdoba.

El dirigente boina blanca apuntó contra la presión impositiva, las tarifas y la inseguridad, y reclamó reducir los gastos superfluos del Estado para reorientar los recursos hacia las demandas sociales. “Para gobernar deben existir prioridades, como la seguridad, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, un salario y una jubilación digna”, afirmó.

Con esta hoja de ruta, Nicolás busca posicionar al radicalismo "en el centro de la competencia por el poder en Córdoba" frente al modelo de las administraciones de Passerini y Llaryora. "Necesitamos volver a convertir a esta ciudad y a esta provincia en las mejores del país", concluyó. Sin embargo, la reorganización territorial deberá convivir con una discusión política que ya atraviesa al partido: la estrategia de alianzas y la definición de las candidaturas.

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Negri apuesta a un frente amplio

En este marco, el precandidato a intendente, Juan Negri, agitó el debate con un mensaje en redes sociales. “Se viene un gran armado en la ciudad de Córdoba, construido sobre lo que quieren y sueñan los vecinos y no sobre las necesidades partidarias". "Los que no lo entiendan van a ver pasar el tren por la esquina”, resaltó.

En diálogo con este medio, el dirigente capitalino defendió una construcción que exceda las fronteras partidarias. “Para poner de pie a Córdoba hace falta un armado que exceda a un partido o a las roscas tradicionales. Hay que convocar a todos quienes quieran poner de pie a la ciudad; mi límite son los corruptos y los que dejaron a Córdoba como está”, sentenció.

La definición del actual vocal del Ersep por la oposición radical alimenta la hipótesis de un frente opositor que incluya a La Libertad Avanza, en línea con los diálogos que Negri exhibió públicamente -con fotos de por medio- con el diputado nacional Gabriel Bornoroni. La incógnita es hasta dónde llegará ese entendimiento y qué lugar ocupará la UCR en una eventual coalición.

La discusión atraviesa tanto la disputa por la intendencia como la carrera por la gobernación. ¿La Libertad Avanza aceptará ceder el primer lugar de las fórmulas a un candidato radical o buscará encabezar la oferta electoral? La respuesta condicionará las negociaciones, el margen de maniobra de los dirigentes radicales y el tablero electoral 2027.

Asimismo, el acercamiento a Milei genera resistencias internas, aunque en minoría. El deloredismo concentra un poder absoluto y ya se mueve a sus anchas. Los sectores que rechazan esa alianza teñida de violeta cuestionan las diferencias programáticas y, en particular, la concepción del Estado y su papel en las políticas sociales. El debate, por lo tanto, no se limita al reparto de candidaturas: también involucra el perfil político de la coalición.

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Rossi reclama internas y rechaza a Milei

En paralelo, Dante Rossi profundiza su construcción territorial y se anota -desde la oposición interna- en la carrera por la intendencia capitalina. El legislador asegura haber recorrido 250 barrios desde el 1 de febrero y encabezará este lunes, a las 19, un acto en el comité de la Seccional Segunda para mostrar el trabajo realizado y sus equipos técnicos.

Rossi busca diferenciar su proyecto con recorridas barriales y elaboración programática, pero también le reclama a la conducción partidaria que habilite una interna en medio de la proliferación de aspirantes al Palacio 6 de Julio por la UCR. “Yo quiero competir para ser el candidato del radicalismo. Lo único que pido es que abran las urnas, que dejen competir sin trampa y que nos permitan participar en una elección interna”, expresó a Perfil Córdoba.

Como parte de su propuesta, mencionó equipos técnicos vinculados con economía, turismo, derecho, asesoramiento municipal y obra pública. Entre los nombres que destacó figuran Daniel Scandizzo, Rodrigo Serna, Silvia morcillo, Jorgelina Israelevich y Mariano de Juan. La intención es mostrar una alternativa de gestión y no limitar la disputa a una pelea de nombres.

El radical también prometió acompañar a quien gane la interna y sumar al resto de los sectores si resulta elegido. “Voy a pedir participación y que abran las urnas para que afiliados e independientes resuelvan quiénes son sus candidatos”, sostuvo.

No obstante, la diferencia más marcada con Negri aparece en la política de alianzas. Rossi rechaza explícitamente un acuerdo con La Libertad Avanza de los Milei, tanto en la ciudad como en la Provincia, y sostiene que la UCR debe encabezar una oferta electoral junto a fuerzas con las que comparta una visión sobre el Estado.

“De ninguna manera tenemos que integrar un frente con La Libertad Avanza. Absolutamente de ninguna manera, porque no tenemos los mismos valores ni las mismas ideas para llevar adelante”, afirmó el alfonsinista sin peluca que comparte pensamiento con Ramón Mestre y Juan Jure de Más Radicalismo. Como alternativa, mencionó una coalición con espacios como el de Aurelio García Elorrio y la Coalición Cívica.

Rossi justificó su postura en las necesidades de la ciudad: inversión en dispensarios, seguridad y respuestas sociales para los barrios afectados por la pobreza. “Para eso hace falta un Estado eficiente y eso de ninguna manera lo propone La Libertad Avanza”, remató.

Con las seccionales en movimiento, Negri promoviendo un armado amplio y Rossi reclamando internas, la UCR Capital activa el aparato rumbo al 2027, mientras se abre la pulseada por la candidatura a jefe comunal capitalino - también están anotados Javier Bee Sellares, Sergio Piguillem y Soledad Carrizo- y el debate por la política de alianza en la capital cordobesa.