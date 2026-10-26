La Ciudad de Buenos Aires puso en funcionamiento una nueva base del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en el barrio de Palermo, ubicado bajo la Autopista Illia, sobre Jerónimo Salguero al 3500. El espacio cuenta con dos ambulancias y apunta a mejorar la llegada de los equipos médicos ante situaciones de urgencia. Con esta apertura, el distrito suma 32 bases del servicio.

Se trata de la octava inauguración de este tipo durante la gestión de Jorge Macri, que busca fortalecer la cobertura territorial y reducir los tiempos de asistencia. Actualmente, la respuesta promedio del SAME ante una emergencia se encuentra por debajo de los cinco minutos.

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“Seguimos descentralizando el servicio del SAME en la Ciudad para llegar más rápido y ganar esos minutos que hacen la diferencia, porque suponen salvar vidas y eso es lo más importante”, afirmó el jefe de Gobierno durante la presentación, en la que estuvo acompañado por el ministro de Salud, Fernán Quirós; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el director del SAME, Alberto Crescenti.

La nueva instalación dispone de dos habitaciones, dos baños, una sala de estar para el personal y una oficina destinada a los radiooperadores. Funciona durante las 24 horas, todos los días, y mantiene conexión directa con la central operativa del SAME y la línea de emergencias 107.

Según explicó Crescenti, la ubicación permite que las ambulancias accedan rápidamente a la autopista y se desplacen hacia los lugares donde se necesita asistencia. El director del organismo señaló que las bases extrahospitalarias contribuyen a mejorar la capacidad operativa y a disminuir los tiempos de llegada en los llamados códigos rojos, que corresponden a situaciones con riesgo inminente de vida.

En la Ciudad, el SAME recibe alrededor de 250.000 llamadas por año. Su estructura está integrada por ocho bases hospitalarias y 24 extrahospitalarias, además de dos helipuertos y 12 puntos habilitados para el aterrizaje y despegue de helicópteros.

El sistema cuenta con 131 ambulancias, 11 motos, un helicóptero que también opera durante la noche y un equipo de 1.254 profesionales. Entre sus recursos se encuentran unidades especializadas en neonatología y terapia intensiva, así como el SAME Psiquiátrico, destinado a intervenir en emergencias de salud mental en la vía pública.

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Quirós destacó que el fortalecimiento del servicio no depende únicamente de sumar vehículos y equipamiento, sino también de mejorar la distribución y organización de los recursos para responder con mayor rapidez en los distintos barrios.

En paralelo a la apertura de nuevas bases, la gestión porteña incorporó el SAME aéreo nocturno, el servicio psiquiátrico y una Unidad Táctica, Inteligente y Eléctrica (UTIe), equipada con paneles solares para intervenir en situaciones con múltiples víctimas. Esta unidad cuenta con computadoras que recopilan información y se conectan en tiempo real con los hospitales para facilitar la derivación de pacientes.

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