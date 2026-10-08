“La riqueza del monte” llega al Museo de Arte Popular José Hernández en Palermo

El Museo de Arte Popular José Hernández, ubicado en Palermo, presenta “La riqueza del monte”, una exposición organizada junto a la Asociación Adobe que reúne producciones artesanales y obras colaborativas realizadas junto a comunidades del sureste de Santiago del Estero. La propuesta podrá visitarse hasta el domingo 21 de marzo de 2027 en Avenida del Libertador 2373.

A través de piezas de cerámica, textiles y madera, la muestra propone acercar al público los oficios, materiales y conocimientos vinculados con el monte santiagueño. El recorrido también reúne experiencias de colaboración entre artistas, artesanos y comunidades, con obras realizadas a partir del trabajo conjunto en el propio territorio.

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La exposición se presenta además en el marco de los 25 años de la Asociación Adobe, una organización que surgió por iniciativa de Andreina Bassetti Rocca y que trabaja junto a comunidades del monte santiagueño. Su labor incluye el acompañamiento y fortalecimiento de los oficios artesanales, además de acciones relacionadas con el acceso al agua, la tierra, la salud y la educación.

En este contexto, “La riqueza del monte” busca mostrar una producción artesanal viva y en transformación, donde técnicas y saberes transmitidos entre generaciones se encuentran con nuevas formas de creación. La propuesta también pone en valor el vínculo entre las comunidades y el territorio que habitan.

La muestra reúne trabajos de Pascual Flamenco, Renzo Galeano, Luciano Giménez, Marina Landriel, Dolores Mallea (Cruz del Sur), Claudia Mazzola, Nelly Melian y Rolando Mojica. También participan el grupo de cerámica y jóvenes que forman parte de los talleres de capacitación de Adobe.

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El proyecto cuenta con texto curatorial de Julio Sánchez Baroni y diseño expositivo de Guadalupe Tagliabue, Horacio Torres y Asociación Adobe. Además de las obras, el recorrido incorpora registros audiovisuales, testimonios y materiales de archivo.

Durante el período de exhibición también se desarrollará un programa público de talleres, conversaciones y visitas guiadas. Las distintas actividades serán anunciadas periódicamente a través de las redes sociales del MAP y de la Asociación Adobe.

Cómo acceder al Museo de Arte Popular José Hernández

El Museo de Arte Popular José Hernández está ubicado en Avenida del Libertador 2373. Abre los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Los martes permanece cerrado.

La entrada general tiene un valor de $10.000, mientras que para residentes argentinos y extranjeros con DNI cuesta $2.000. Los miércoles el ingreso es gratuito para residentes argentinos.

También tienen entrada gratuita todos los días los jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios que presenten acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos.