El pronóstico para este domingo 8 de marzo de 2026 anticipa una jornada de contrastes climáticos en el territorio argentino. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense mantendrán condiciones estables con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarillas por tormentas fuertes para la provincia de Chubut, donde se esperan ráfagas y caída de granizo en diversos sectores de la región.

Chubut

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 8 de marzo de 2026

Para la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y un ambiente templado. Según datos oficiales, la temperatura mínima se ubicará en los 16 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C durante la tarde. No se esperan precipitaciones significativas en Capital Federal, consolidando un cierre de fin de semana con condiciones de visibilidad óptimas y vientos leves.

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con temperaturas que oscilarán entre los 14 °C y 22 °C en ciudades como La Plata. Las autoridades meteorológicas destacan que "el domingo 8 se mantendrá el tiempo estable con una máxima de 26 °C y mínima de 16 °C en zonas del norte bonaerense, permitiendo actividades al aire libre sin riesgo de lluvias de variada intensidad en la franja central.

Cómo estará el clima en el resto del país

La situación más compleja se registrará en la Patagonia, específicamente en Chubut. Según el portal Cholila Online, "casi todo Chubut está bajo alerta amarilla por tormentas fuertes este domingo 8 de marzo". Este fenómeno incluirá abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 60 km/h, afectando tanto la zona del valle como la costa y el interior provincial.

En el norte del país, provincias como Jujuy y Salta registrarán temperaturas máximas de 26 °C con mínimas de 15 °C, bajo condiciones de nubosidad variable. Por su parte, la provincia de Misiones se destacará por un ambiente más caluroso, con térmicas que podrían alcanzar los 34 °C. En San Luis, se prevé una jornada inestable con tormentas aisladas, especialmente en el sur provincial, y una temperatura máxima de 22 °C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica un leve ascenso de las temperaturas en la zona núcleo. Para el lunes 9 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta en el AMBA una mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C con cielo algo nublado. El martes 10 continuará el buen tiempo en la región central, con marcas térmicas que podrían trepar hasta los 28 °C bajo condiciones estables.

En el resto de Argentina, la inestabilidad en la Patagonia comenzará a ceder paulatinamente hacia el martes, aunque se mantendrán vientos moderados del sector oeste. En el Noroeste y Noreste, las condiciones de humedad favorecerán la formación de nubosidad, pero sin alertas de severidad inmediata tras el paso del frente de tormentas del domingo. Se recomienda a la población de Chubut seguir las indicaciones de Defensa Civil.