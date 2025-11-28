El pronóstico del Índice Ultravioleta (UV) para la ciudad y la provincia de Buenos Aires de este viernes 28 de noviembre, es de Extremo (nivel 11), lo que implica un riesgo muy alto de daño por exposición solar sin protección y un riesgo de quemadura en minutos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros reportes meteorológicos, se advierte que varias regiones presentarán un Índice UV entre Muy Alto y Extremo. Esta situación obliga a tomar medidas extremas de protección en gran parte del territorio nacional.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice Ultravioleta Solar Mundial (IUV) es una medida estándar de la intensidad de la radiación UV solar en la superficie terrestre, según define la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se expresa en una escala numérica que comienza en cero y está directamente relacionada con el potencial de la radiación para causar lesiones en la piel humana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rayos UV viernes 28 de noviembre

Simultáneamente, conocer el IUV es crucial para la salud pública: cuanto más alto es el valor, mayor es el riesgo de daños para la piel y los ojos, y menor es el tiempo necesario para que estos se produzcan. A partir de un IUV de 3 (nivel Moderado), la OMS recomienda adoptar medidas de protección. Los niveles Alto (6-7), Muy Alto (8-10) y Extremo (11+) demandan cuidados especiales para evitar quemaduras rápidas y daños a largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva y sin protección a la radiación ultravioleta tiene consecuencias negativas significativas para la salud, que van desde efectos agudos hasta daños crónicos e irreversibles. Entre los efectos agudos se encuentran las dolorosas quemaduras solares y la fotosensibilización. A nivel ocular, puede causar conjuntivitis y queratitis actínica.

Sostenidamente, la exposición acumulada a los rayos UV es la causa principal del fotoenvejecimiento prematuro, que se manifiesta con arrugas y pérdida de elasticidad. El peligro más grave es el aumento del riesgo de cáncer de piel, incluyendo el melanoma.

Las 30 ballenas en cautiverio de Marineland enfrentan riesgo de eutanasia, abandono y un destino incierto

Además, la radiación UV se asoció con el desarrollo de cataratas oculares, siendo responsable de un porcentaje importante de casos de ceguera a nivel mundial.

Ante un Índice UV pronosticado como Muy Alto o Extremo, es fundamental limitar el tiempo de exposición al sol, especialmente en las horas centrales del día, entre las 10 a. m. y las 4 p.m.

La OMS insiste en aprovechar la sombra como primera línea de defensa, aunque advierte que elementos como sombrillas o árboles no ofrecen protección completa.

Las medidas de protección deben ser integrales e incluir el uso de ropa. Se recomienda vestir prendas de tejido tupido que cubran la mayor superficie corporal posible y llevar un sombrero de ala ancha para proteger la cara, el cuello y las orejas. Además, es indispensable aplicar generosamente protector solar de amplio espectro (FPS 30 o superior) y renovarlo cada dos horas, incluso en días nublados o si se está en el agua, y proteger los ojos con gafas de sol homologadas con protección 66%-100% contra los rayos UVA y UVB.