Alerta por lluvias en Buenos Aires: cuándo mejora el tiempo

Comenzaron las fuertes lluvias en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fin de semana empezó con un marcado descenso térmico, con 17 °C de mínima y 20 °C de máxima, y con condiciones inestables: cielo mayormente nublado durante la madrugada, lluvias por la mañana, posibilidad de tormentas aisladas por la tarde y de lluvias aisladas hacia la noche.

Cuándo para de llover en el AMBA

Domingo 30 de noviembre: se estima entre 10% y 40% de posibilidades de chaparrones durante la madrugada, que se incrementarán por la mañana. Por la tarde podrían darse las tormentas más fuertes, con 40% a 70% de probabilidad. Las precipitaciones disminuirán hacia la noche. La temperatura rondará entre 15° y 20° . Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lunes 1 de diciembre: el cielo seguirá mayormente nublado. La mínima será de 17° y la máxima de 23° .

Martes 2 de diciembre: se estima un cielo parcialmente nublado, sin chances de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 15° y 25°.

En tanto, el SMN mantiene entre 40% y 70% de probabilidades de tormentas aisladas para el cierre del fin de semana.

mc.