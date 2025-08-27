Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un miércoles 27 de agosto con temperaturas templadas y cielo totalmente despejado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Al igual que en el comienzo de la semana, la jornada se presentará con un clima agradable, lo que marca la continuación del "veranito" anunciado por el SMN.

El pronóstico para el AMBA este miércoles 27 de agosto

El pronóstico del tiempo indica que durante la mañana de este miércoles 27 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados, pudiendo alcanzar los 20 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 1 y 12 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 20. La humedad será del 80%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este miércoles, el cielo continuará completamente despejado. En horas de la siesta, la temperatura aumentará hasta los 21 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 13 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:19 y se esconderá a las 18:32.

Alerta amarilla en algunos puntos del país

Este miércoles 27 de agosto de 2025 el tiempo estará complicado en algunas zonas del país debido a unas alertas amarillas por lluvias y vientos fuertes, emitidas en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este miércoles estará bajo alerta por lluvias la zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz, mientras que hay alerta en toda la provincia de Tierra del Fuego por vientos fuertes, que podrían llegar a los 100 km/h. o más, inclusive.

