El frente de tormentas que castigó a gran parte del país finalmente se desplazará hacia el este, permitiendo que el miércoles 18 de marzo amanezca con condiciones mucho más estables. La jornada estará marcada por una masa de aire más fresca y seca que traerá el alivio esperado tras el calor agobiante y la humedad de los días previos, ideal para retomar actividades al aire libre.

El clima en CABA y el Conurbano para este miércoles

Al salir de casa mañana, vas a notar el cambio: la sensación térmica estará cerca de los 16 °C, así que te recomiendo llevar un abrigo liviano o una camperita, ya que el viento del sudeste se hará sentir, especialmente en las zonas más abiertas del Gran Buenos Aires. El cielo estará mayormente despejado durante las primeras horas, aunque con el correr de la mañana aparecerán algunas nubes dispersas que no representan ninguna amenaza de lluvia.

Clima miércoles 18 de marzo

Hacia la tarde, el sol ganará protagonismo y ayudará a que el termómetro escale hasta una máxima de 25°C, configurando una tarde impecable y muy agradable para circular. La jornada cerrará con una noche fresca y un cielo que tenderá a despejarse por completo, permitiendo que el aire se renueve. Es un gran día para ventilar los ambientes después de tanta humedad acumulada por el temporal del martes.

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Qué pasará con el tiempo en el resto del país

En el interior, la situación también tenderá a normalizarse, aunque el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia algunas regiones. En el Noreste (NEA), especialmente en provincias como Misiones y Formosa, todavía podrían registrarse algunos chaparrones residuales durante la madrugada, pero la tendencia indica una mejora paulatina. En la zona de la Patagonia, persisten alertas amarillas por vientos fuertes en Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde las ráfagas podrían complicar la navegación y el transporte.

Alerta por incendios en Misiones: más de 70 hectáreas afectadas y casi 50 intervenciones

Por otro lado, en la franja central que abarca a Córdoba, Santa Fe y el norte de San Luis, el aire frío post-frontal generará un descenso térmico notable. Ya no rigen las alertas naranjas por tormentas que afectaron a estas zonas, lo que dará un respiro a los cascos urbanos que sufrieron anegamientos. En el Noroeste (NOA), el clima se mantendrá templado con nubosidad variable, sin fenómenos extremos previstos para esta jornada.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

Las buenas condiciones se mantendrán durante el jueves y viernes, con mañanas frescas que rondarán los 18 °C y tardes que apenas rozarán los 27 °C. No se esperan nuevas precipitaciones hasta el fin de semana, cuando la inestabilidad podría regresar de forma aislada el sábado. Por ahora, aprovechá estos días de sol y baja humedad que serán, sin duda, los mejores de toda la semana.