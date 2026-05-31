Bahía Blanca afrontará una jornada dominical fría y gris, donde un cambio en la circulación atmosférica dominará toda la región, consolidando una tarde de abrigos gruesos. La mínima se ubicará en los 7°C, mientras que la temperatura máxima alcanzará apenas los 14°C bajo un cielo mayormente nublado, con ráfagas leves provenientes del sector sudeste a unos 14 km/h (9 mph).

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El casco urbano de la ciudad amanecerá con un ambiente invernal, registrando valores muy cercanos a la mínima de 7°C. La humedad rozará el 90% durante gran parte del día, lo que generará una sensación de frío húmedo y la probable formación de neblinas matinales que reducirán temporalmente la visibilidad en los accesos vehiculares bahienses antes del mediodía.

Llega el invierno: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrá temperaturas superiores a la media en junio

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En la zona portuaria de Ingeniero White y en las adyacencias de General Cerri, el viento del sudeste soplará de forma constante, incrementando la sensación de destemplanza. El cielo permanecerá completamente cubierto durante la tarde y la noche, manteniendo el termómetro planchado en torno a los 14°C de máxima, sin expectativas de radiación solar significativa.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas de gravedad para el sudoeste bonaerense, aunque las localidades vecinas reportarán condiciones similares de inestabilidad térmica. En Punta Alta y la zona costera de Monte Hermoso, el ingreso de la masa de aire marítimo mantendrá el panorama nuboso y fresco, con marcas térmicas que tampoco superarán los 14°C.

Ola polar: qué provincias continuarán afectadas y hasta cuándo

Hacia el interior, en sectores rurales cercanos a Médanos y los distritos monitoreados por la Bolsa de Cereales, se prevén registros de humedad elevados y un índice UV muy bajo de nivel 1. Los productores agropecuarios notarán la ausencia de sol, clave para mitigar las bajas temperaturas que afectarán directamente a los campos de la región.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los modelos matemáticos anticipan que las jornadas subsiguientes mantendrán la tónica invernal sobre el sur de la provincia. La probabilidad de precipitaciones continuará siendo baja, fijada en un 10%, mientras que el viento rotará levemente hacia el este, impidiendo cualquier repunte térmico significativo y asentando las bases para un arranque de junio sumamente frío.