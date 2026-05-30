El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado una fuerte presencia de nubosidad sobre el sudoeste bonaerense. El viento predominante del noroeste dominará la escena portuaria y el casco urbano, sosteniendo un ambiente templado por la tarde pero muy húmedo, lo que mantendrá las condiciones estables sin previsión de precipitaciones significativas en toda la región costera.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El centro bahiense y la localidad de General Cerri registrarán un termómetro que se ubicará en los 9°C durante las primeras horas, con una humedad relativa del 79% que acentuará la sensación fresca. El viento del noroeste aportará ráfagas moderadas en las zonas descampadas y los sectores residenciales de la ciudad.

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En la zona portuaria de Ingeniero White, la visibilidad se mantendrá buena a pesar de la densa cobertura nubosa. Los reportes meteorológicos locales indican que la máxima alcanzará los 18°C en horas de la tarde, configurando un panorama templado pero gris para los trabajadores del complejo portuario y los vecinos de la delegación.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La influencia del viento del noroeste se extenderá hacia las localidades vecinas de Punta Alta y Médanos, donde los productores rurales asociados a la Bolsa de Cereales observarán un escenario de cielos cubiertos. No habrá alertas vigentes por tormentas severas ni ráfagas extraordinarias, lo que garantizará una jornada de relativa calma climática.

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En la villa balnearia de Monte Hermoso, el panorama mostrará condiciones similares, con el mar recibiendo la constante brisa del continente. La probabilidad de lluvias se mantendrá baja, apenas en un 10%, consolidando un sábado gris pero sin complicaciones climáticas de riesgo para la circulación en las rutas de la zona.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los modelos numéricos del Servicio Meteorológico Nacional indican que la nubosidad persistirá durante el domingo, con vientos que rotarán levemente pero mantendrán las temperaturas máximas estables en torno a los 18°C, previéndose un lento descenso térmico recién para el inicio de la próxima semana laboral.