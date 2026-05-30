El avance de un frente fresco marcará la agenda de la jornada en toda la región del Gran Rosario. Encontrarás un escenario dominado por nubes grises que cubrirán el cielo durante gran parte del día, lo que influirá directamente en las actividades al aire libre y en el movimiento comercial de la zona céntrica.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con un ambiente frío y una temperatura que tocará los 8°C en las primeras horas, acompañada por una humedad del 77%. El viento soplará desde el sudeste a una velocidad constante de 4 mph, aportando una sensación de frescura que se hará sentir con fuerza cerca del Monumento a la Bandera y en toda la costa del Río Paraná.

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Durante la tarde, el termómetro ascenderá de manera paulatina hasta alcanzar los 17°C previstos como temperatura máxima. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá muy baja, con apenas un 10% de chances de lluvias aisladas, permitiendo que la zona de islas reciba la jornada sin complicaciones climáticas severas, aunque con un cielo permanentemente gris.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas por tormentas fuertes en el sur santafesino, pero las estaciones locales advertirán sobre la presencia de bancos de niebla matinales. En localidades vecinas como Funes y Roldán, la visibilidad en las rutas y accesos principales registrará disminuciones importantes antes de la salida del sol.

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Hacia la noche, el panorama se estabilizará de forma notable. Las condiciones nubosas darán paso a un cielo completamente despejado sobre el Cordón Industrial, facilitando un descenso térmico regular pero sin riesgo de fenómenos meteorológicos adversos para los trabajadores que circulen de madrugada por los corredores fabriles de la región.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana anticipará el ingreso de una masa de aire seco que limpiará por completo las nubes sobre la ciudad. Esta tendencia garantizará mañanas muy frías pero tardes soleadas, consolidando un patrón climático estable gracias a la persistencia del viento proveniente del sector este y sudeste.