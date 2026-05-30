La Feliz vivirá una jornada marcada por la presencia de nubosidad variable en toda la Costa Atlántica. Quienes planeen actividades al aire libre encontrarán condiciones aceptables, aunque el sol jugará a las escondidas detrás de densas nubes durante gran parte del día. La baja probabilidad de precipitaciones asegurará un sábado ideal para paseos urbanos sin necesidad de paraguas.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El termómetro marcará un inicio fresco en el partido de General Pueyrredón, registrando una temperatura mínima que se ubicará en los 9°C durante las primeras horas de la mañana. El viento del sector noroeste soplará a una velocidad constante de 7 mph, aportando aire continental que evitará un descenso térmico abrupto en la zona del Puerto y los barrios costeros marplatenses.

Alerta violeta por niebla: qué provincias están afectadas, hasta cuándo rige y los horarios críticos de visibilidad

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Hacia la tarde, el ambiente se presentará mayormente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 14°C exactos. Las localidades vecinas de Batán y el entorno natural de Sierra de los Padres experimentarán condiciones similares, con una humedad relativa del 75% que acentuará la sensación fresca de la época, aunque el cielo pasará a estar parcialmente nublado al caer la noche.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional reporta un panorama de absoluta tranquilidad para todo el frente costero de la región, descartando por completo cualquier tipo de alerta meteorológica por vientos extremos o tormentas. Defensa Civil de General Pueyrredón mantendrá guardias operativas normales debido a que no se prevean contingencias ni fenómenos climáticos que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Ola polar: qué provincias continuarán afectadas y hasta cuándo

Este escenario de estabilidad climática se replicará de manera idéntica en los municipios balnearios vecinos. Ciudades como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell registrarán el mismo patrón de nubosidad en aumento, vientos leves provenientes del cuadrante noroeste y marcas térmicas moderadas, consolidando un panorama calmo pero típicamente otoñal a lo largo de toda la franja marítima provincial.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las perspectivas meteorológicas para el cierre del fin de semana anticiparán la continuidad de un clima fresco y mayormente seco en toda la región. El domingo sostendrá el protagonismo de las nubes con registros de radiación bajos (índice UV en 1), manteniendo el ambiente ideal para los residentes y turistas que deseen planificar descansos y paseos gastronómicos por la costa atlántica.