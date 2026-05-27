El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su alerta violeta por niebla para este miércoles 27 de mayo de 2026. El fenómeno meteorológico, caracterizado por una masa de humedad densa, persistente y estabilidad atmosférica con poco viento, viene afectando severamente la visibilidad en amplias regiones del país, provocando serias complicaciones en los accesos terrestres y la cancelación, desvío o reprogramación de vuelos en las principales terminales aéreas.

De acuerdo al informe oficial, la advertencia rige para al menos cuatro provincias de la Argentina, concentrándose con mayor fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y expandiéndose hacia el Litoral. Las jurisdicciones afectadas bajo el nivel violeta son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

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Horas con menor visibilidad y duración del fenómeno

Los especialistas explicaron que el comportamiento de la niebla está directamente relacionado con la oscilación térmica diaria y la falta de ráfagas que dispersen las partículas de agua en suspensión:

Las horas críticas: Las franjas horarias con menor visibilidad se registran de forma aguda durante la madrugada y las primeras horas de la mañana . En varias localidades bonaerenses y accesos a autopistas, la visibilidad horizontal llegó a caer críticamente por debajo de los 100 metros, disipándose levemente hacia el mediodía y la tarde debido a la radiación solar.

¿Hasta cuándo rige?: Las condiciones de alta humedad y estabilidad se mantendrán durante el resto del miércoles y persistirán de manera similar durante el jueves .

El cambio definitivo: El SMN anticipó que el panorama comenzará a ceder lentamente hacia el fin de semana a medida que disminuya la nubosidad baja, aunque la masa de humedad se desplazará por completo recién con el ingreso de un frente de aire frío y ráfagas intensas provenientes del cuadrante sur a principios de la próxima semana.

Qué significa la alerta violeta y recomendaciones de seguridad vial

A diferencia del habitual Sistema de Alerta Temprana por colores (verde, amarillo, naranja y rojo) utilizado para tormentas o vientos, el SMN dispone de la advertencia violeta para fenómenos específicos como la niebla o el humo. Según el organismo, este color indica que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social", afectando la infraestructura de transporte sin implicar necesariamente un peligro de catástrofe climática extrema, siempre y cuando se asuman conductas preventivas.

Neblinas complican la circulación: el SMN emitió alerta violeta para Buenos Aires y varias provincias

Recomendaciones vitales para transitar de forma segura

Ante la drástica reducción visual en rutas, autopistas y calles, las agencias de Seguridad Vial solicitan extremar los cuidados y respetar las siguientes pautas:

Luces obligatorias: Circular estrictamente con las luces bajas encendidas. Evitar por completo el uso de luces altas, ya que estas rebotan en las gotas de agua de la niebla y empeoran la visual.

Reducción de velocidad y distancia: Disminuir la velocidad de circulación de forma paulatina y aumentar significativamente la distancia de frenado con respecto al vehículo que antecede.

No usar balizas en movimiento: El uso de balizas intermitentes debe reservarse exclusivamente para cuando el automóvil se encuentra detenido por completo en la banquina. Encenderlas en movimiento puede confundir a otros conductores, sugiriendo que el auto está frenado.

Evitar sobrepasos: Bajo ninguna circunstancia realizar maniobras de adelantamiento en rutas de doble mano mientras persistan los bancos de niebla.

Chequear vuelos y transporte: Ante las constantes alteraciones de cronogramas aeroportuarios en Ezeiza y Aeroparque, se sugiere consultar los canales informativos oficiales antes de salir de los hogares.

API / EM