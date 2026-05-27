El frente frío consolidará su presencia en la Costa Atlántica durante la jornada. Las primeras horas del día presentarán serias complicaciones para la visibilidad en Mar del Plata debido a la formación de densos bancos de niebla. No obstante, el panorama mejorará hacia la tarde, transformándose en una jornada fresca pero agradable para caminar junto al mar, gracias a un cielo que quedará mayormente despejado.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La jornada comienza con un termómetro que marca 6°C durante las primeras horas de la mañana. Los vientos soplarán desde el sector noroeste con intensidades leves, de entre 9 y 19 kilómetros por hora, sin ráfagas de peligro. Esta brisa continental empujará la humedad costera, permitiendo que la visibilidad en la zona del Puerto mejore de manera notable antes del mediodía.

Clima miércoles mayo 27

Hacia la tarde, el sol ganará un protagonismo absoluto y el ambiente alcanzará la temperatura máxima prevista de 13°C. En Sierra de los Padres y Batán, el enfriamiento nocturno se sentirá con mayor intensidad, aunque la radiación solar mitigará el frío y brindará un clima seco ideal para las actividades productivas de la zona de quintas.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo vigilancia la región debido a una advertencia por niebla que afectará al partido de General Pueyrredon y a localidades vecinas. Defensa Civil emitie recomendaciones de prevención para los conductores que transiten las rutas costeras hacia Miramar, Mar Chiquita o Villa Gesell, donde la visibilidad se reducirá a menos de 200 metros durante la madrugada.

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El fenómeno perderá fuerza de forma simultánea en toda la franja costera a medida que avance el aire seco del norte. Los municipios vecinos compartirán parámetros térmicos idénticos, con máximas que no superarán los 13°C y un mar que se presentará calmo, sin oleajes de consideración ni riesgo de sudestada.

Pronóstico extendido

Las condiciones meteorológicas sufrirán un cambio notable de cara al descanso. El cielo pasará a estar mayormente cubierto desde el jueves, pero el viento del sector norte provocará un paulatino ascenso de las temperaturas. Hacia el sábado y el domingo, el termómetro tocará máximas de entre 16°C y 17°C, ofreciendo un alivio térmico ideal para los residentes y turistas, a pesar de la presencia de nubes.