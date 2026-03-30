La jornada de este lunes en Bahía Blanca estará marcada por una fuerte inestabilidad atmosférica y un ascenso térmico que elevará el termómetro por encima de los 30°C. El ingreso de una masa de aire húmedo desde el sector norte potenciará la formación de celdas de tormentas hacia el final del día, afectando tanto al centro urbano como a la zona portuaria.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

Para las próximas horas, la ciudad registrará un cielo parcialmente nublado con un incremento paulatino de la nubosidad. La temperatura actual se mantendrá en ascenso constante, mientras que el viento del noreste rotará levemente al norte durante la tarde. En Ingeniero White y General Cerri, la humedad se sentirá con fuerza, generando una sensación térmica superior a la temperatura real informada por el SMN.

Clima lunes 30 de marzo

Hacia el atardecer, las condiciones desmejorarán notablemente en el centro bahiense. Se espera el desarrollo de chaparrones y tormentas, algunas localmente fuertes, que traerán ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. La visibilidad podrá verse comprometida en los accesos a la ciudad si se producen vientos intensos antes del inicio de las precipitaciones, levantando polvo en suspensión desde los campos linderos.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, el panorama será similar, con Punta Alta y Médanos bajo los efectos de la misma alerta amarilla. La red de estaciones de la Bolsa de Cereales indicará valores de humedad elevados para la época, lo que favorecerá la inestabilidad en toda la región productiva. Se recomienda precaución en las rutas cercanas debido a la posibilidad de ráfagas laterales de importancia.

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Por su parte, en la costa de Monte Hermoso y Pehuen Co, el viento tendrá una incidencia mayor, refrescando levemente el ambiente hacia la noche cuando el frente comience su desplazamiento. Las tormentas llegarán a estas localidades con la misma intensidad que en Bahía Blanca, con un acumulado de agua que resultará beneficioso para los suelos de la zona rural, pero que requerirá atención en los desagües urbanos.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La inestabilidad persistirá durante el martes, jornada en la que el viento rotará definitivamente al sector sur. Esto provocará un marcado descenso de la temperatura máxima, que difícilmente superará los 25°C. Hacia el fin de semana, se anticipa un nuevo ascenso térmico con cielos más despejados, consolidando una tendencia de días agradables y menos húmedos tras el paso del frente de tormentas.