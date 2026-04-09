El mediodía en la Ciudad de Buenos Aires registró una temperatura de 18.5°, con una humedad que bajó al 60% tras el retiro de la nubosidad matinal. El ambiente se sintió fresco pero agradable gracias a la presencia del sol, lo que marcó una tendencia de estabilidad que se mantendrá firme durante las próximas horas en toda la región metropolitana.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 9 de abril

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá que el termómetro alcance una máxima de 20°. El viento sopló de forma leve desde el sector sur durante las primeras horas y ahora rotará suavemente hacia el este, aportando una brisa apenas perceptible que no modificará la sensación térmica de confort en el exterior.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el sol regresará tras la ciclogénesis y traerá alivio al área metropolitana

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Para el regreso a casa y el cierre de la jornada, las condiciones seguirán siendo óptimas. La nubosidad será nula y no habrá probabilidades de precipitaciones para ninguna localidad del Gran Buenos Aires. Hacia la noche, la temperatura descenderá gradualmente hasta ubicarse cerca de los 15°, consolidando un clima otoñal ideal para actividades al aire libre o salidas nocturnas.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) para la zona central, aunque mantuvo la vigilancia en el Noreste argentino. Por la mañana, un sistema de inestabilidad provocó tormentas aisladas en sectores de Misiones y Formosa, pero el frente frío que avanzó desde la Patagonia barrió la humedad hacia el norte, dejando condiciones de tiempo estable en casi todo el territorio nacional.

En la zona cordillerana de Mendoza y San Juan, se registraron ráfagas moderadas que disminuirán hacia la noche, mientras que en la región pampeana el cielo lució completamente limpio tras el paso de la ciclogénesis de días anteriores. No se prevén fenómenos meteorológicos de riesgo para las provincias del centro, garantizando una jornada de calma climática y temperaturas acordes a la estación en la mayor parte del país.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El viernes arrancará con un escenario muy similar al de hoy, con una mañana fresca y mínimas que rondarán los 12°. El cielo continuará despejado durante la primera mitad del día y el viento rotará definitivamente al sector norte, lo que provocará un leve ascenso de la temperatura máxima, que superará los 22° en una tarde a pleno sol.

LV/ff