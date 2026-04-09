El jueves 9 de abril presentará una notable mejoría en las condiciones meteorológicas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras el paso del sistema de baja presión, el cielo lucirá mayormente nublado por la mañana, pero la nubosidad disminuirá progresivamente hacia la tarde. No rigen alertas del SMN para la región, lo que permitirá una jornada estable con temperaturas templadas y agradables.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 9 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima se ubicará en los 14°C, mientras que la máxima trepará hasta los 23°C. El viento soplará desde el sector este con velocidades leves, de entre 13 y 22 km/h, lo que mantendrá la humedad en niveles moderados tras el paso del frente inestable. No se registrarán precipitaciones, brindando un respiro definitivo a los barrios porteños.

Clima jueves 9 de abril

Por su parte, en el Conurbano bonaerense, las marcas térmicas serán levemente más bajas en las zonas rurales durante la madrugada, con neblinas aisladas que reducirán la visibilidad de manera temporal. Hacia el mediodía, el sol ganará terreno y la sensación térmica será muy confortable. Las ráfagas de viento no superarán los 30 km/h, garantizando condiciones de calma en toda la zona sur y norte del Gran Buenos Aires.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el monitoreo sobre el noreste del país, donde la masa de aire húmedo todavía generará algunas condiciones de inestabilidad. En las provincias de Corrientes y Misiones, se observará un cielo mayormente cubierto con probabilidad de lluvias aisladas, aunque sin alertas de nivel amarillo vigentes para esta jornada, lo que indicará una mejora respecto a los días previos.

Así es el satélite argentino que forma parte de Artemis II

En la región de Cuyo, específicamente en la provincia de San Luis, se espera una jornada de buen tiempo con un leve ascenso de las temperaturas, alcanzando máximas de 22°C. En contraste, sobre la Patagonia, el ingreso de un frente frío mantendrá vientos intensos del sector oeste en Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde las marcas térmicas se mantendrán bajas y el cielo presentará nubosidad variable.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días muestra la consolidación de un sistema de alta presión que garantizará cielos despejados. El viernes 10 de abril, el termómetro oscilará entre los 13°C y los 23°C, con vientos que rotarán predominantemente desde el noreste, favoreciendo una tarde muy agradable y soleada en todo el centro del país.

Hacia el fin de semana, se mantendrá la masa de aire seco, lo que impedirá la formación de tormentas. El sábado y domingo presentarán un ligero ascenso en las máximas, que podrán alcanzar los 24°C o 25°C. Esta estabilidad meteorológica se prolongará hasta el inicio de la próxima semana, cuando una nueva rotación de vientos hacia el sur podrá traer un descenso térmico moderado.