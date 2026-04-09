El ingreso de una masa de aire seco y estable desde el sector continental dominará la escena meteorológica durante toda la jornada. A diferencia de la inestabilidad de días previos, el jueves presentará condiciones de gran amplitud térmica. El sol será el protagonista absoluto tanto en el centro urbano como en la zona portuaria, sin probabilidad de precipitaciones.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En la zona céntrica y los barrios periféricos de la ciudad, el termómetro marcará un ascenso gradual desde la mañana. La dirección predominante del viento será del noroeste, manteniendo una intensidad moderada que no superará los 20 km/h. Esta brisa suave permitirá que la sensación térmica se mantenga agradable y alineada con la temperatura real, favoreciendo las actividades al aire libre durante la tarde.

Clima jueves 9 de abril

Hacia el sector de Ingeniero White y General Cerri, el ambiente se presentará igualmente seco y con cielo totalmente despejado. En la zona portuaria, la calma del viento facilitará las maniobras logísticas sin las complicaciones de las ráfagas habituales. Los datos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indican que la humedad relativa descenderá significativamente hacia el mediodía, situándose en valores cercanos al 40%.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, la situación será de total estabilidad. Localidades como Médanos y Punta Alta compartirán este escenario de cielos limpios y temperaturas máximas que rondarán los 22°C. No existen alertas vigentes por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el día de hoy, lo que garantiza una jornada de tranquilidad meteorológica para el tránsito en rutas regionales.

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Para quienes se encuentren en la costa, específicamente en Monte Hermoso, el viento rotará levemente al sector norte hacia la noche, manteniendo el mar calmo. La ausencia de nubosidad permitirá una excelente radiación solar, aunque se recomienda precaución por el índice UV moderado. El aire fresco matutino dará paso a un ambiente muy confortable durante las horas de mayor insolación en toda la zona de influencia.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el cierre de la semana laboral mostrará una continuidad en el ascenso térmico. El viernes el termómetro alcanzará los 24°C bajo un cielo mayormente soleado, mientras que el viento rotará hacia el norte con mayor intensidad. Para el fin de semana, se espera que las temperaturas continúen subiendo, alcanzando marcas propias de un veranito tardío antes del ingreso de un nuevo frente frío previsto para la semana próxima.