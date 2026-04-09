El clima en Mar del Plata durante la jornada del jueves permitirá el desarrollo de actividades al aire libre, ya que el Servicio Meteorológico Nacional descarta la probabilidad de precipitaciones. La ciudad experimentará un ambiente fresco durante la mañana, pero el sol ganará terreno hacia el mediodía, brindando una tarde sumamente agradable para los residentes de General Pueyrredon y los turistas.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La jornada comenzará con una temperatura de 12°C y vientos leves provenientes del sector sur a unos 19 km/h. Hacia la tarde, los termómetros alcanzarán los 18°C mientras el cielo permanecerá con nubosidad variable, alternando nubes y claros que no empañarán el brillo solar. En la zona del Puerto, la brisa marina se sentirá constante, aunque sin ráfagas de peligro para la navegación.

Clima jueves 9 de abril

Hacia el interior del partido, en Sierra de los Padres y Batán, la amplitud térmica será algo más marcada, con una mañana más fría que en el área costera. Sin embargo, las condiciones de estabilidad se replicarán en todo General Pueyrredon, garantizando una visibilidad óptima y un ambiente seco, ideal para quienes transiten las rutas de la zona serrana durante esta jornada otoñal.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

En las localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, el panorama meteorológico será similar al de La Feliz, con temperaturas que rondarán los 20°C de máxima. No habrá alertas vigentes emitidas por Defensa Civil ni por el SMN para este jueves, lo que traerá tranquilidad tras la inestabilidad de días previos. Los vientos en estas zonas mantendrán una intensidad moderada sin superar los 30 km/h.

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Para Villa Gesell y Pinamar, el cielo mostrará algunas nubes dispersas, pero la tendencia indicará un tiempo seco y estable. La humedad, que se situará cerca del 79%, no generará complicaciones, y la rotación del viento hacia el noreste durante la noche preparará el terreno para un leve ascenso térmico en las primeras horas del viernes en toda la región.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El horizonte meteorológico para el cierre de la semana anticipa la continuidad del buen tiempo. El viernes la máxima ascenderá a los 21°C con cielo despejado, mientras que el sábado y domingo mantendrán condiciones similares, con mañanas frescas y tardes soleadas. Será un fin de semana ideal para el turismo en la Costa Atlántica, con vientos predominantes del sector norte que favorecerán el confort térmico.