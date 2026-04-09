Durante este jueves, la ciudad de Rosario y su zona de influencia experimentarán una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio del sol. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que el ritmo urbano se desarrolle sin complicaciones pluviales, aunque el aire fresco de la mañana exigirá un abrigo liviano para quienes circulen por el Gran Rosario en las primeras horas.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario, Funes y las localidades del Cordón Industrial, la temperatura actual se ubicará en torno a los 14°C durante la madrugada, escalando hacia una tarde muy agradable. La humedad, factor siempre presente en nuestra región, registrará niveles elevados del 82% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frescura húmeda, especialmente en las zonas cercanas al Río Paraná y la zona de islas.

Clima jueves 9 de abril

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, manteniéndose en un 0% para la mayor parte del día, con un ligero incremento nuboso hacia la tarde que no empañará el brillo solar. En la costa, el viento soplará leve desde el sector sur a unos 6 km/h, aportando una brisa suave que mantendrá la atmósfera limpia y con buena calidad de aire para actividades al aire libre cerca del Monumento a la Bandera.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sur provincial, incluyendo San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda, no habrá alertas vigentes emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves. Las condiciones de estabilidad se replicarán en toda la región, garantizando una visibilidad óptima en las rutas hacia el Cordón Industrial una vez que se disipen los bancos de niebla matinales típicos de la estación otoñal.

Así es el satélite argentino que forma parte de Artemis II

El viento rotará levemente hacia el sector este/sureste hacia el final del día, manteniendo las condiciones de buen tiempo. Esta situación de calma meteorológica favorecerá el tránsito pesado en los accesos portuarios, donde no se prevén fenómenos adversos que puedan interferir con la actividad logística o el transporte interurbano en el sur santafesino.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el cierre de la semana laboral indica que el viento del río continuará aportando estabilidad. El viernes se presentará con un cielo despejado y un leve ascenso en la temperatura máxima, que rondará los 23°C. Hacia el fin de semana, la nubosidad irá en aumento, pero el ambiente se mantendrá templado y agradable, consolidando un bloque de días ideales para disfrutar de la costanera rosarina.