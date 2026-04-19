El cielo se presentó mayormente nublado durante la mañana en CABA y el AMBA. Con un pronóstico actualizado, la temperatura alcanzó los 22°C al mediodía, con una sensación térmica de 25°C. El viento sopló desde el norte a 5 mph. Para lo que resta de la jornada, la tendencia indica que el ambiente se mantendrá mayormente nublado, con probabilidades de precipitaciones en aumento hacia la noche.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: jornada templada y mayormente nublada sin alertas por fenómenos extremos

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 19 de abril

El resto de la tarde continuará con condiciones mayormente nubladas en toda la región del AMBA. Según el pronóstico, la probabilidad de lluvia durante el día alcanzará un 22%. Las temperaturas mantendrán una amplitud térmica moderada, con una máxima estimada de 24°C, lo que permitirá una jornada relativamente templada para los habitantes de la ciudad y el Conurbano bonaerense.

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Hacia la noche, el panorama mostrará una mayor inestabilidad. La probabilidad de lluvias ascenderá al 43%, por lo que se recomienda tomar previsiones para el regreso a casa o actividades al aire libre. La temperatura descenderá progresivamente hasta marcar una mínima de 18°C al cierre de la jornada, bajo un cielo que persistirá mayormente nublado hasta la madrugada del lunes.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un monitoreo constante sobre diversas provincias donde rigen alertas por condiciones severas. En zonas como Tucumán y Salta, la situación destaca por alertas rojas vigentes debido a tormentas intensas, actividad eléctrica y ráfagas que preocupan a las autoridades locales. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones oficiales para resguardar la seguridad personal en estas áreas críticas.

Clima en Bahía Blanca: llega el descenso térmico con una máxima de apenas 16°C este domingo

En otras regiones del interior, el panorama se presenta dispar con distintos niveles de advertencia. Mientras algunas provincias enfrentan lluvias intermitentes, otras áreas del sur argentino registran temperaturas en descenso. La inestabilidad climática afecta diversos puntos del territorio nacional, por lo cual es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales ante cualquier cambio repentino en el estado del tiempo.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Para el inicio de la próxima jornada, el clima mantendrá una tendencia similar tras un domingo inestable. Las condiciones meteorológicas seguirán bajo observación, ya que la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones podrían persistir durante las primeras horas del lunes. Se espera que las temperaturas se sostengan en valores agradables, aunque el cielo mayormente nublado continuará dominando el escenario en Buenos Aires.