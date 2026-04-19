La ciudad presenta una jornada con una mínima de 17°C y una máxima de 26°C. El cielo permanece mayormente despejado, con una humedad moderada y vientos leves que favorecen una visibilidad óptima en todos los accesos al Gran Rosario.

Este domingo, la ciudad de Rosario transcurre con condiciones de estabilidad climática que invitan a disfrutar del aire libre en las cercanías del Monumento a la Bandera. El cielo luce mayormente despejado durante las primeras horas, con una tendencia hacia el aumento de la nubosidad conforme avance la tarde, afectando levemente el ritmo habitual de los rosarinos que planean actividades recreativas en el área metropolitana.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario y localidades como Funes, el termómetro marca valores agradables que alcanzan una máxima de 26°C. La humedad, factor determinante en nuestra región, se mantiene en niveles controlados, lo que permite que el ambiente se sienta reconfortante. No se prevén precipitaciones para este domingo, brindando así una jornada ideal para los desplazamientos entre las zonas urbanas y residenciales.

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Clima en Ciudad de Buenos Aires: retorna el sol con una tarde agradable y temperaturas que alcanzarán los 24°C

Hacia la costa del Río Paraná y en todo el Cordón Industrial, el viento sopla leve a moderado desde el sector este y noreste. Estas condiciones aseguran una circulación de aire constante que mantiene el cielo con escasa nubosidad durante gran parte del día. La estabilidad atmosférica predominará en toda el área, facilitando las operaciones logísticas y las actividades sociales al aire libre.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En ciudades clave como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo, el panorama meteorológico se muestra similar al de nuestra ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional no emite alertas vigentes para esta región del sur santafesino, por lo cual los habitantes de estas localidades disfrutarán de una jornada tranquila, sin amenazas de tormentas fuertes ni fenómenos climáticos que afecten la normal circulación vehicular o las actividades productivas.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: alerta amarilla por lluvias persistentes y un marcado ascenso de la humedad

El cielo se mantendrá mayormente despejado en toda esta zona, permitiendo que las temperaturas asciendan hasta los 26°C. La situación en el sur provincial refleja una calma extendida, garantizando condiciones óptimas para el tránsito en las rutas que conectan con los principales centros urbanos. La estabilidad es la constante dominante, brindando tranquilidad a toda la comunidad frente a cualquier preocupación meteorológica.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el inicio de la semana, el lunes 20 de abril, el cielo se presentará mayormente nublado con condiciones algo inestables. Anticipamos la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas, especialmente durante las primeras horas. El viento del río, rotando hacia el sureste, traerá un suave descenso en la temperatura máxima, manteniendo un clima fresco y mayormente otoñal para el comienzo de la semana laboral.