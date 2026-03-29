El mediodía arrancó con una temperatura de 24°C y una humedad pesada del 87%, bajo un cielo completamente cubierto. La mañana presentó precipitaciones moderadas que marcaron el ritmo de la jornada. Para lo que resta de la tarde, la tendencia se mantendrá inestable con una máxima que apenas llegará a los 25°C, mientras los vientos soplarán leves desde el sector noreste.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: alerta por chaparrones y ambiente muy pesado con máximas de 29°C

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 29 de marzo

Durante la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y persistirá la probabilidad de lluvias leves. El ambiente seguirá cargado de humedad, lo que generará una sensación de pesadez en el aire. La temperatura se mantendrá estable, oscilando cerca de la máxima prevista, sin grandes cambios térmicos pero con una visibilidad que podrá verse reducida por la presencia de neblinas locales.

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Para el regreso a casa y el cierre de la noche, las tormentas darán paso a lloviznas intermitentes. El viento rotará levemente hacia el este y la marca térmica descenderá hasta los 23°C. No se esperan tormentas severas para las últimas horas del día en el área metropolitana, aunque la nubosidad será total y la inestabilidad acompañará hasta el final de la jornada dominical.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo activos diversos Avisos a Corto Plazo por tormentas fuertes y lluvias intensas en el centro y este de la provincia de Buenos Aires. Localidades como Chascomús, Lezama y Punta Indio registraron fenómenos de variada intensidad durante la mañana. En el interior bonaerense, las ráfagas de viento y la actividad eléctrica fueron protagonistas, obligando a extremar los cuidados en zonas rurales.

Clima en Buenos Aires: domingo de Ramos con lluvias aisladas y marcas térmicas veraniegas

En el resto del país, la situación fue crítica en Córdoba y Santa Fe, donde un fuerte temporal causó anegamientos y destrozos materiales. Por otro lado, rigen alertas amarillas por temperaturas extremas de calor en el noreste argentino, afectando a Formosa, Misiones y Corrientes. Mientras tanto, en la Patagonia, el viento fuerte y las lluvias cordilleranas marcaron la agenda meteorológica de este domingo de marzo.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La jornada del lunes arrancará con un panorama similar, manteniendo la nubosidad variable y una humedad que no dará tregua. La mínima se ubicará en los 22°C y la máxima trepará hasta los 28°C, reflejando un ascenso térmico gradual. Aunque la inestabilidad persistirá con algunos chaparrones aislados, se espera que las condiciones mejoren definitivamente hacia el día martes con la llegada de un frente más seco.