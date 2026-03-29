El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantendrá para este domingo una vigilancia estrecha sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires debido a la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. El pico de temperatura alcanzará los 29°C, pero la elevada humedad elevará la sensación térmica por encima de ese valor, generando un ambiente sofocante para quienes circulen por la vía pública durante la tarde.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 29 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo permanecerá mayormente nublado y la humedad superará el 80% durante gran parte del día. Los vientos soplarán moderados del sector noreste con ráfagas que alcanzarán los 30 km/h, aportando aire cálido que sostendrá una mínima de 22°C. La probabilidad de precipitaciones se concentrará especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con mejoras temporarias hacia el mediodía.

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Para el Conurbano bonaerense, las condiciones serán similares, aunque se esperan acumulados de lluvia levemente superiores en las zonas sur y oeste. La sensación térmica será el factor determinante, ya que el estancamiento de la masa de aire húmedo provocará un clima pesado. Hacia la noche, la nubosidad continuará siendo compacta, pero disminuirán las chances de lluvias directas, permitiendo un leve respiro térmico antes del inicio de la semana laboral.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN emitirá avisos para diversas regiones del país, destacándose una alerta amarilla por tormentas en la provincia de Mendoza, especialmente hacia el este y sudeste, donde se prevén fenómenos fuertes por la tarde. Asimismo, la provincia de Chubut registrará una alerta por vientos intensos del sector oeste, lo que obligará a extremar las precauciones en las rutas patagónicas debido a las ráfagas.

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Por su parte, las provincias de Formosa y Corrientes experimentarán temperaturas elevadas que rondarán los 33°C, bajo un cielo parcialmente nublado pero sin alertas vigentes por el momento. En la provincia de San Luis y el sur de Córdoba, la inestabilidad también será protagonista, con formación de tormentas aisladas que podrán ser localmente intensas, acompañadas de actividad eléctrica y ocasional caída de granizo pequeño.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días indicará una continuidad de la masa de aire cálida y húmeda sobre el centro del país. El lunes 30 de marzo, la temperatura máxima se ubicará en los 27°C con cielo cubierto y vientos que rotarán levemente al este, manteniendo la inestabilidad y la posibilidad de lluvias aisladas durante toda la jornada en la Ciudad de Buenos Aires.

Hacia el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril, el termómetro subirá nuevamente hasta los 28°C. No se vislumbrará un frente frío contundente hasta el próximo jueves, por lo que el ambiente "pesado" dominará el cierre del mes. La rotación definitiva del viento al sector sur recién se producirá a mediados de la semana entrante, trayendo el alivio térmico esperado.