La jornada de este sábado presentará un escenario típicamente pre-frontal en todo el sudoeste bonaerense. El ingreso persistente de aire cálido desde el norte elevará los registros térmicos por encima de los valores normales para finales de marzo. En el área portuaria y el ejido urbano, la nubosidad será variable, aunque el sol tendrá un protagonismo central durante la mayor parte de la tarde bahiense.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará con una temperatura de 20°C y una humedad que rondará el 60%. El viento del sector norte será el gran protagonista del día, con velocidades constantes de entre 20 y 30 km/h. En Ingeniero White y la zona costera, la sensación térmica podrá ser levemente superior debido al aporte de humedad, aunque la visibilidad permanecerá óptima sin presencia de polvo en suspensión.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: mediodía con sol y 24°C, ideal para el regreso a casa sin lluvias

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hacia la tarde, el termómetro escalará hasta los 31°C, consolidando un ambiente caluroso en el centro y en General Cerri. La presión atmosférica se mantendrá en descenso, lo que anticipará una atmósfera más pesada hacia el final del día. No habrá probabilidades de precipitaciones para estas localidades, permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre con normalidad, siempre bajo los cuidados pertinentes ante la radiación UV que será moderada.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto de la región, el reporte de la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indica condiciones similares para el sector rural. En Médanos y el partido de Villarino, las ráfagas de viento norte podrían alcanzar los 45 km/h, incrementando el riesgo de incendios en zonas de pastizales. Por su parte, en Punta Alta y las playas de Monte Hermoso, la máxima se situará en torno a los 29°C, con un mar algo picado.

Clima en Rosario: inestabilidad y humedad en una jornada de transición otoñal

No rigen alertas meteorológicas vigentes para el sudoeste bonaerense durante este sábado, aunque el SMN mantendrá el monitoreo sobre el avance de un sistema de baja presión desde el oeste. En las localidades cercanas a Sierra de la Ventana, el cielo mostrará un incremento de nubosidad hacia la noche, pero la estabilidad atmosférica predominará sin riesgo de tormentas eléctricas ni fenómenos severos durante las próximas 24 horas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el domingo, la ciudad experimentará una rotación del viento hacia el sector este, lo que traerá un alivio temporal y un ligero descenso en las marcas máximas, que se ubicarán en los 28°C. Sin embargo, la inestabilidad crecerá hacia el inicio de la próxima semana, cuando el ingreso de un frente frío más definido provocará un aumento en la probabilidad de chaparrones y un cambio rotundo en las condiciones generales.