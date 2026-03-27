El viernes 27 de marzo se presentará en Rosario y el Gran Rosario con condiciones de marcada inestabilidad. Durante la mañana, el cielo lucirá parcialmente nublado y la humedad será la gran protagonista, afectando el inicio de las actividades en el Monumento a la Bandera y el centro urbano. Hacia la tarde, la nubosidad aumentará, generando un escenario propicio para algunas lluvias débiles y aisladas.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En estos momentos, la temperatura se ubicará en los 19°C con una humedad que rondará el 72%, factor que elevará levemente la sensación térmica a pesar de la nubosidad. El viento soplará desde el este a unos 8 km/h, trayendo aire húmedo desde el Río Paraná y la zona de islas, lo que mantendrá el ambiente pesado durante gran parte del día.

Clima viernes 27 de marzo

Para la tarde, la probabilidad de lluvias se situará entre un 10% y un 40% en localidades como Funes y Roldán. En el Cordón Industrial, el cielo permanecerá mayormente cubierto y la visibilidad será apenas regular, por lo que se recomendará precaución al transitar por las rutas y accesos a las terminales portuarias debido a la formación de brumas.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En el sur provincial, incluyendo ciudades como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución, no habrá alertas vigentes del SMN, aunque se mantendrá una vigilancia constante por la formación de celdas de tormentas aisladas. El viento del cuadrante este predominará en toda la región, aportando la humedad necesaria para que el clima se sienta opresivo antes de un posible cambio de frente.

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La temperatura máxima alcanzará los 26°C hacia las primeras horas de la tarde, descendiendo a los 25°C durante la noche. En las zonas ribereñas, las ráfagas leves del noreste refrescarán ligeramente la costa, pero no serán suficientes para disipar la capa de nubes que cubrirá el cielo hacia el final de la jornada.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el fin de semana mostrará un ascenso térmico considerable. El sábado se presentará con una mínima de 21°C y una máxima que trepará hasta los 34°C, nuevamente con chances de precipitaciones. Sin embargo, el domingo el termómetro llegará a los 36°C bajo un cielo más despejado, consolidando un "miniverano" antes de que el viento del río traiga un alivio definitivo.