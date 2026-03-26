El jueves presentará condiciones de gran estabilidad atmosférica en todo el partido de Bahía Blanca y las localidades portuarias. Durante la mañana, el sol dominará el escenario meteorológico, permitiendo un ascenso gradual de la temperatura tras un amanecer fresco. No se prevén precipitaciones para el horario diurno, lo que facilitará las actividades al aire libre y el transporte en la región.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En estos momentos, la temperatura se ubica en los 13°C, con una humedad del 55% y vientos leves provenientes del noroeste. El cielo permanecerá despejado durante gran parte del día, aunque hacia la noche aumentará la nubosidad de manera parcial. En Ingeniero White y la zona portuaria, las condiciones serán similares, con un ambiente seco que favorecerá la operatividad logística sin complicaciones climáticas.

Clima jueves 26 de marzo

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará los 24°C, consolidando una jornada templada y agradable en el centro bahiense y General Cerri. El índice UV se mantendrá en niveles moderados (valor 5), por lo que se recomienda protección solar básica durante las horas pico. La visibilidad será óptima, ya que la velocidad del viento no superará los 15 km/h, descartando por hoy la presencia de polvo en suspensión.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, incluyendo Punta Alta y Médanos, el panorama será de absoluta calma meteorológica. Según los reportes de la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, las zonas rurales mantendrán una amplitud térmica marcada, pero sin riesgo de fenómenos adversos. No rigen alertas por tormentas ni ráfagas intensas para esta zona en el transcurso de las próximas horas.

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Las localidades costeras como Monte Hermoso disfrutarán de una tarde de sol pleno con vientos del cuadrante noroeste, lo que evitará el ingreso de aire marítimo excesivamente frío. La probabilidad de lluvias para el día de hoy es casi nula, apenas un 5% durante la tarde, incrementándose levemente hacia la madrugada del viernes, aunque sin representar un peligro para la población.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el cierre de la semana, se anticipa un ascenso sostenido de las marcas térmicas. El viernes el termómetro subirá hasta los 27°C con una rotación del viento hacia el norte, lo que aportará mayor humedad. Hacia el fin de semana, la inestabilidad ganará terreno, con una probabilidad de tormentas aisladas para el sábado y temperaturas que rondarán los 30°C antes del cambio de masa de aire.