El termómetro marcó 24.2°C al mediodía en la Capital Federal, consolidando una jornada de condiciones sumamente estables. Tras una mañana que arrancó con algunos bancos de niebla en las zonas suburbanas, el sol ganó terreno y despejó el firmamento casi por completo. La tendencia para las próximas horas indica un leve ascenso térmico antes del atardecer.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 26 de marzo

La nubosidad se mantendrá escasa durante toda la tarde, con apenas algunas nubes altas que no representarán ninguna amenaza de precipitaciones. Los vientos soplarán leves desde el sector este, aportando una cuota de humedad que se sentirá hacia la caída del sol. La máxima prevista llegará a los 27°C, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre en toda la región metropolitana.

Cómo estará el clima el jueves 26 de marzo

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Para el cierre del día, la temperatura descenderá gradualmente hasta ubicarse cerca de los 21°C durante la noche. El cielo continuará algo nublado pero sin chances de lluvias, lo que asegurará un clima ideal para quienes tengan planes nocturnos. La visibilidad será óptima y las ráfagas de viento no superarán los 12 kilómetros por hora, manteniendo el ambiente muy calmo.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta principalmente al noroeste de la provincia de Jujuy. En las localidades de la Puna, como La Quiaca y Susques, se desarrollarán núcleos de tormentas aisladas que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 10 y 25 milímetros.

Cómo estará el clima hoy jueves 26 de marzo en Ciudad de Buenos Aires

En el resto del territorio nacional, predominó el buen tiempo durante la mañana, salvo en algunos sectores del Litoral donde la nubosidad fue más persistente. En la Patagonia, un frente frío generó un descenso marcado de las marcas térmicas en Tierra del Fuego, con mínimas que rozaron los 2°C. No se registraron Avisos a Corto Plazo (ACP) para las provincias de la franja central del país.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El viernes comenzará con una rotación del viento hacia el sudeste, lo que incrementará la presencia de nubes desde temprano. Si bien la temperatura máxima se mantendrá en torno a los 27°C, la inestabilidad crecerá hacia el final de la jornada. Este cambio en las condiciones será el preludio de un fin de semana que llegará con lluvias y tormentas aisladas.