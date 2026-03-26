El jueves se presentará en Rosario y el Gran Rosario con condiciones de estabilidad meteorológica, ideales para las actividades al aire libre y el desplazamiento vehicular. No habrá probabilidad de lluvias, lo que facilitará un ritmo fluido en el inicio de la jornada laboral. El cielo mostrará nubosidad variable, permitiendo que el sol caliente gradualmente el ambiente tras una mañana fresca en la región.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En la zona del Monumento a la Bandera y la costa del Río Paraná, el viento soplará levemente desde el sector norte y noreste, lo que favorecerá un ascenso térmico. La humedad se mantendrá en niveles moderados, cercanos al 60%, brindando un aire confortable sin la pesadez de días previos. En Funes y Roldán, el sol brillará con fuerza durante el mediodía, alcanzando el pico de 26°C hacia la tarde.

Clima jueves 26 de marzo

La zona de islas y el sector costero disfrutarán de una visibilidad óptima, sin bancos de niebla que afecten la navegación o los accesos por avenida Circunvalación. Las condiciones en el Cordón Industrial serán similares, con una atmósfera despejada que permitirá una jornada de producción sin contratiempos climáticos. El aire del río aportará una leve brisa refrescante hacia el final de la tarde, antes del descenso térmico nocturno.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas para el sur santafesino durante este jueves. En localidades como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda, el tiempo acompañará con cielos mayormente limpios. La estabilidad será el factor común en toda la región, con vientos que no superarán los 12 km/h, garantizando una jornada de calma ambiental para los transportistas y trabajadores rurales del sector.

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Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 19°C, manteniendo la ausencia de precipitaciones en todo el departamento Rosario. No se esperan fenómenos adversos ni ráfagas de viento que puedan complicar la seguridad en las rutas hacia el sur provincial. La presión atmosférica se mantendrá estable, lo que consolidará este escenario de buen tiempo en las horas previas al cambio de condiciones previsto para el fin de semana.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana indicará un aumento sostenido de la nubosidad. El viernes llegará con mayor inestabilidad y una máxima de 28°C, mientras que el sábado el viento del río traerá tormentas de variada intensidad. Este cambio de tiempo marcará un quiebre en la estabilidad actual, elevando la humedad y la probabilidad de chaparrones fuertes hacia el cierre del mes.