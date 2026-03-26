Durante este jueves 26 de marzo, la Capital Federal y sus alrededores mantendrán condiciones de estabilidad atmosférica, con una temperatura máxima que alcanzará los 26°C. No rigen alertas meteorológicas para la región metropolitana, lo que permitirá un desarrollo normal de las actividades. El viento soplará predominantemente del sector este, aportando una humedad promedio del 74% que moderará la sensación térmica vespertina.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 26 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo lucirá algo nublado durante la mañana, con una mínima de 17°C que invitará a usar un abrigo liviano. Hacia la tarde, el termómetro subirá hasta los 26°C, bajo un sol que alternará con nubes dispersas. La humedad se ubicará en niveles medios, cercanos al 70%, y los vientos del este rotarán suavemente hacia el noreste con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

Clima jueves 26 de marzo

En el Conurbano bonaerense, las condiciones serán similares, aunque las zonas más alejadas del río registrarán mínimas de 16°C. La nubosidad será variable, pero sin probabilidades de precipitaciones significativas para el resto de la jornada. Las ráfagas de viento se mantendrán calmas, lo que favorecerá una tarde agradable en las áreas recreativas del Gran Buenos Aires, con una visibilidad que permanecerá en los 10 kilómetros.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia el sur del país. En las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, regirán alertas amarillas por vientos intensos del sector oeste, con ráfagas que podrán superar los 100 km/h en zonas costeras. Asimismo, el noroeste de Santa Cruz presentará una alerta por lluvias persistentes, con acumulados que alcanzarán los 30 milímetros, sin descartar nevadas en las altas cumbres.

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Por otro lado, la región del Litoral, específicamente Corrientes y Misiones, experimentará una mejora gradual, aunque persistirá la inestabilidad con chaparrones aislados. En las provincias del norte, como Formosa y Chaco, las temperaturas continuarán en ascenso, con máximas que rozarán los 33°C. El sistema de alerta temprana no prevé fenómenos severos para la zona central ni para la región de Cuyo durante este jueves.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica un incremento en la inestabilidad hacia el fin de semana. El viernes 27 de marzo, la temperatura máxima se situará en los 26°C con un aumento paulatino de la nubosidad. El viento rotará hacia el sector sudeste, lo que provocará un incremento en el ingreso de humedad desde el Río de la Plata, preparando el escenario para un sábado con mayor probabilidad de lluvias.

Para el sábado y domingo, se espera la rotación definitiva del viento y el avance de un frente que traerá tormentas aisladas al área metropolitana. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 19°C y 21°C, mientras que las máximas no superarán los 25°C. Esta masa de aire húmedo se mantendrá estacionaria hasta el lunes, cuando el ingreso de un sistema de alta presión limpie el cielo y restablezca la estabilidad térmica.