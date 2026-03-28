La jornada del sábado presentará condiciones de inestabilidad marcada en toda el área metropolitana. El ingreso de un frente húmedo provocará tormentas aisladas desde la madrugada, las cuales se extenderán hasta las primeras horas de la tarde. El dato más relevante será la probabilidad de precipitaciones, que oscilará entre el 10% y el 40%, acompañada por vientos constantes del sector este.

El clima en CABA y el Conurbano para este Sábado

Al salir de casa, notarás una sensación térmica algo pesada debido a la alta humedad, que rondará el 77%. El cielo permanecerá mayormente cubierto y las primeras lluvias aparecerán temprano, por lo que el paraguas será un accesorio indispensable si tenés actividades programadas al aire libre. Los vientos soplarán desde el este con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aportando un aire fresco pero húmedo.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: tarde a puro sol y marcas térmicas agradables para el regreso a casa

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Hacia la tarde, las tormentas darán paso a chaparrones más débiles, aunque el cielo no terminará de despejar completamente. La jornada cerrará con una temperatura cercana a los 24°C y una mejora paulatina en las condiciones generales hacia la noche. Sin embargo, la inestabilidad persistirá de forma residual, dejando un ambiente templado y nuboso ideal para planes bajo techo o salidas nocturnas con abrigo liviano.

Qué pasará con el tiempo en el resto del país

En el norte argentino, especialmente en las provincias de Jujuy y Salta, regirá una alerta amarilla por tormentas fuertes. Estas zonas enfrentarán ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, con acumulados de agua que podrán superar los 25 milímetros en periodos cortos. Los habitantes de estas regiones deberán extremar precauciones, evitar circular por calles inundadas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: tarde inestable con chaparrones y marcado descenso térmico al anochecer

Por otro lado, la región de Cuyo y el centro del país, como San Luis y La Pampa, experimentarán temperaturas elevadas superiores a lo normal para esta época. En Santa Rosa, el termómetro trepará hasta los 34°C bajo un cielo parcialmente nublado, mientras que en la Patagonia se registrarán vientos muy fuertes del sector oeste.

El sur de Chubut y Santa Cruz tendrá ráfagas que superarán los 70 km/h.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

La inestabilidad continuará durante el domingo, con nuevas probabilidades de chaparrones en las primeras horas del día. Recién a partir del lunes y martes, el clima se estabilizará de forma definitiva en el centro del país. Las temperaturas comenzarán un ascenso gradual hacia mediados de la próxima semana, alcanzando máximas de 29°C bajo cielos mayormente despejados y condiciones secas.