El viernes presentará condiciones ideales para disfrutar de la Costa Atlántica, con un marcado ascenso de los registros térmicos respecto a los días previos. La estabilidad atmosférica dominará la escena en General Pueyrredon, permitiendo el desarrollo de actividades recreativas y caminatas junto al mar. No habrá probabilidad de precipitaciones, consolidando un cierre de semana laboral muy satisfactorio para residentes y turistas.
El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto
En la zona del Puerto y las playas del sur, la temperatura alcanzará los 24°C durante la tarde, mientras que la mínima se ubicará en los 14°C en las primeras horas del día. El viento soplará predominantemente del sector norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora. El cielo lucirá nubes aisladas, pero el sol será el gran protagonista de la jornada.
Hacia el interior del partido, en Sierra de los Padres y Batán, el termómetro mostrará valores similares, aunque con una amplitud térmica algo más pronunciada. La visibilidad será buena y la humedad se mantendrá en niveles moderados, cercanos al 70%. Estas condiciones climáticas favorecerán el movimiento en los centros comerciales a cielo abierto y el esparcimiento en las zonas de canteras y lagunas.
Alertas y clima en la Costa Atlántica
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes de Defensa Civil, no habrá alertas vigentes por fenómenos extremos para este viernes en Mar del Plata ni en ciudades vecinas como Miramar y Mar Chiquita. El estado del mar se presentará calmo, con olas que no superarán el metro de altura, ideal para la navegación deportiva y la pesca en las escolleras.
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En localidades como Villa Gesell y Pinamar, el panorama será idéntico, con vientos leves y un ambiente templado que invitará a bajar a la playa hacia el mediodía. Las autoridades locales mantendrán los esquemas preventivos habituales, aunque la ausencia de ráfagas intensas o tormentas facilitará una jornada sin sobresaltos en toda la franja costera bonaerense.
Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?
El sábado comenzará con bancos de niebla matinales que darán paso a una tarde inestable, con un desmejoramiento paulatino y la llegada de un alerta amarillo por tormentas hacia la noche. El domingo continuará la inestabilidad con lluvias intermitentes y un leve descenso de la temperatura, por lo que quienes planifiquen actividades al aire libre deberán aprovechar al máximo la ventana de buen tiempo de este viernes.