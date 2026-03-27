El viernes presentará condiciones ideales para disfrutar de la Costa Atlántica, con un marcado ascenso de los registros térmicos respecto a los días previos. La estabilidad atmosférica dominará la escena en General Pueyrredon, permitiendo el desarrollo de actividades recreativas y caminatas junto al mar. No habrá probabilidad de precipitaciones, consolidando un cierre de semana laboral muy satisfactorio para residentes y turistas.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y las playas del sur, la temperatura alcanzará los 24°C durante la tarde, mientras que la mínima se ubicará en los 14°C en las primeras horas del día. El viento soplará predominantemente del sector norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora. El cielo lucirá nubes aisladas, pero el sol será el gran protagonista de la jornada.

Clima viernes 27 de marzo

Hacia el interior del partido, en Sierra de los Padres y Batán, el termómetro mostrará valores similares, aunque con una amplitud térmica algo más pronunciada. La visibilidad será buena y la humedad se mantendrá en niveles moderados, cercanos al 70%. Estas condiciones climáticas favorecerán el movimiento en los centros comerciales a cielo abierto y el esparcimiento en las zonas de canteras y lagunas.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes de Defensa Civil, no habrá alertas vigentes por fenómenos extremos para este viernes en Mar del Plata ni en ciudades vecinas como Miramar y Mar Chiquita. El estado del mar se presentará calmo, con olas que no superarán el metro de altura, ideal para la navegación deportiva y la pesca en las escolleras.

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En localidades como Villa Gesell y Pinamar, el panorama será idéntico, con vientos leves y un ambiente templado que invitará a bajar a la playa hacia el mediodía. Las autoridades locales mantendrán los esquemas preventivos habituales, aunque la ausencia de ráfagas intensas o tormentas facilitará una jornada sin sobresaltos en toda la franja costera bonaerense.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El sábado comenzará con bancos de niebla matinales que darán paso a una tarde inestable, con un desmejoramiento paulatino y la llegada de un alerta amarillo por tormentas hacia la noche. El domingo continuará la inestabilidad con lluvias intermitentes y un leve descenso de la temperatura, por lo que quienes planifiquen actividades al aire libre deberán aprovechar al máximo la ventana de buen tiempo de este viernes.