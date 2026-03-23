La jornada del lunes no laborable arrancó con mucha humedad y cielo cubierto en CABA y el AMBA. El Pronóstico actualizado indica que la inestabilidad persistirá durante las próximas horas, con probabilidad de precipitaciones aisladas, mientras el viento del sector sur comenzará a limpiar la atmósfera hacia el final del día.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: feriado con cielo cubierto y un marcado descenso de la temperatura

Durante la mañana hubo precipitaciones débiles y una densa cobertura nubosa que mantuvo las temperaturas en niveles templados. Para lo que resta de la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y existirá una probabilidad baja pero latente de chaparrones aislados. Los vientos del sector sur soplarán con ráfagas de hasta 50 km/h, lo que generará una sensación térmica más fresca para quienes circulen por la vía pública.

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Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 23 de marzo

Hacia la noche, las condiciones mejorarán de manera definitiva. La nubosidad disminuirá paulatinamente y la temperatura descenderá hasta alcanzar los 13°C en las áreas urbanas, mientras que en el Gran Buenos Aires el termómetro marcará valores cercanos a los 11°C. No se esperarán lluvias para el cierre del día, lo que permitirá un regreso a casa sin mayores complicaciones meteorológicas, aunque con la necesidad de abrigo ligero.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo activa una alerta naranja por tormentas severas en el Litoral, especialmente en Corrientes y Misiones, donde se registraron ráfagas intensas y caída de granizo. En estas provincias, las condiciones críticas seguirán durante la tarde, con acumulados de agua que podrán superar los 100 mm. La población deberá extremar los cuidados ante posibles anegamientos y actividad eléctrica frecuente en las zonas bajo aviso.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: vuelven las lluvias aisladas con un marcado descenso de la temperatura

En el extremo sur del país, la situación también presentó complicaciones por vientos fuertes del sector oeste. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, las ráfagas alcanzarán los 110 km/h durante la noche, lo que afectará la visibilidad en rutas por polvo levantado o ventisca. Mientras tanto, en la región central, el frente frío ya pasó y dejará una marcada estabilidad atmosférica para el resto del territorio nacional.

Pronóstico para el martes 24: ¿cambian las condiciones?

Para el martes 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, el tiempo presentará una mejora sustancial en toda la región metropolitana. El cielo amanecerá despejado y el aire estará mucho más seco debido a la rotación del viento al sector sudoeste. La mañana será fría, con una mínima de 12°C, pero el sol ayudará a que la máxima escale hasta los 23°C.

LV CP