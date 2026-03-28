El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitirá una alerta amarilla por tormentas para este sábado 28 de marzo, la cual afectará principalmente durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h y una humedad superior al 75%, generando un ambiente sumamente pesado antes de las precipitaciones.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 28 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo permanecerá cubierto y las tormentas aisladas ganarán terreno desde las primeras horas. La visibilidad se verá reducida por chaparrones intensos y la sensación térmica se mantendrá elevada hasta que el viento rote al sector sur. Los vecinos de CABA deberán asegurar objetos en balcones ante la probabilidad de ráfagas moderadas del sector este.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: mediodía con sol y 24°C, ideal para el regreso a casa sin lluvias

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Para el Gran Buenos Aires, el escenario será similar pero con acumulados de agua que podrían superar los 30 mm en zonas como Azul y Tandil. En el Conurbano, la inestabilidad será persistente, con una humedad que rozará el 80% y vientos que soplarán con ráfagas de hasta 22 km/h. Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar lentamente, aunque el ambiente continuará húmedo.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN pondrá bajo alerta amarilla a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Jujuy. En el noroeste argentino, especialmente en localidades como La Quiaca y Santa Catalina, se registrarán tormentas con ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. En la región central, las precipitaciones serán abundantes y afectarán la normal circulación en rutas nacionales.

Giro climático AMBA: llegan las lluvias y la inestabilidad durará más de lo previsto

En la Patagonia, las provincias de Chubut y Río Negro presentarán condiciones de inestabilidad con lluvias moderadas y vientos intensos del sector oeste. Por el contrario, el norte del Litoral mantendrá temperaturas elevadas sin alertas vigentes, aunque con un incremento paulatino de la nubosidad hacia el final del día, siguiendo la tendencia de la masa de aire inestable.

Pronóstico extendido

Para el domingo 29 de marzo, el tiempo presentará una mejora definitiva con el desplazamiento del frente de tormentas hacia el noreste. El cielo estará parcialmente nublado y la rotación del viento al sector sur provocará un descenso en la temperatura máxima, la cual se ubicará cerca de los 25°C, brindando un alivio tras la humedad del sábado.

Al comenzar la próxima semana, las condiciones de estabilidad se afianzarán en toda el área metropolitana. El lunes y martes el sol será protagonista con mañanas frescas y tardes templadas, con mínimas que rondarán los 17°C. No se registrarán nuevas precipitaciones al menos hasta el jueves, consolidando un inicio de abril con clima seco y vientos leves predominantes.