El Servicio Meteorológico Nacional emitirá una alerta amarilla para Rosario y su zona de influencia debido al ingreso de un frente de inestabilidad que afectará el ritmo de la ciudad. El fenómeno traerá complicaciones en el tránsito, especialmente en los accesos desde el Gran Rosario, donde se registrarán lluvias intensas durante la mañana, mejorando hacia la tarde con un marcado ascenso térmico.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La jornada presentará una temperatura mínima de 21°C y escalará hasta una máxima de 34°C, generando un ambiente sofocante debido a que la humedad superará el 85%. En Rosario y Funes, las tormentas se manifestarán con mayor intensidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40% y el 70% según el reporte oficial.

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En el Cordón Industrial y la zona de la costa del Paraná, el viento rotará al sector noreste, aportando ráfagas que podrán alcanzar los 80 km/h. Esta condición generará un oleaje importante en el río y reducirá drásticamente la visibilidad para quienes transiten por la Autopista Rosario-Santa Fe. Hacia la tarde, el cielo tenderá a despejarse parcialmente, aunque la sensación térmica será elevada en todo el núcleo urbano.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Las localidades de San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda también estarán bajo la advertencia de nivel amarillo. En estos sectores, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Las autoridades locales recomendarán evitar la circulación innecesaria y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento previstas.

Hacia el sur profundo de la provincia, la inestabilidad persistirá hasta el mediodía, momento en el que las condiciones comenzarán a estabilizarse de manera progresiva. No obstante, el aire cálido y húmedo dominará la escena durante el resto del sábado, manteniendo un escenario de nubosidad variable en ciudades como San Nicolás y el límite con la provincia de Buenos Aires, donde el riesgo de granizo será latente.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el cierre del fin de semana indicará una consolidación del calor. El domingo, el termómetro subirá hasta los 36°C con un cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste. Esta tendencia de altas temperaturas se mantendrá durante el inicio de la próxima semana, cuando el viento del río no será suficiente para mitigar el impacto de la masa de aire tropical que se estacionará sobre la región.