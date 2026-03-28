La Feliz vivirá un sábado de transición meteorológica, ideal para caminatas matutinas, pero con la mirada puesta en el cielo hacia la tarde. Aunque no habrá precipitaciones de importancia durante las horas de luz, el ingreso de aire húmedo desde el océano generará un ambiente pesado. Será un día apto para actividades recreativas, siempre que se considere el aumento del viento.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el sector costero, la temperatura actual rondará los 18°C durante las primeras horas, escalando hasta los 23°C pasado el mediodía. Los vientos soplarán predominantemente del sector noreste con intensidades de entre 20 y 30 km/h, aunque se registrarán ráfagas que podrán alcanzar los 45 km/h hacia el final de la tarde, agitando el mar en las playas del sur.

Clima en Mar del Plata: el viento del sudoeste limpia el cielo y baja la temperatura tras el temporal

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Por su parte, en Sierra de los Padres y Batán, la amplitud térmica será ligeramente más marcada. El cielo permanecerá parcialmente nublado, pero la nubosidad irá en aumento sostenido hacia la noche. Esta condición de estabilidad relativa en General Pueyrredon permitirá disfrutar de la gastronomía al aire libre, aunque el abrigo será indispensable apenas caiga el sol por la rotación del viento.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá un monitoreo constante sobre la región, ya que hacia la madrugada del domingo se activarán avisos por posibles tormentas aisladas. En localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, las condiciones serán muy similares a las de Mar del Plata, con un marcado incremento de la humedad y vientos persistentes que dificultarán las actividades náuticas menores.

La balanza turística fue negativa a pesar de que viajaron menos argentinos al exterior y llegaron más turistas

En Villa Gesell y Pinamar, el viento del noreste también será el protagonista, manteniendo las temperaturas máximas en torno a los 24°C. Defensa Civil recomienda asegurar elementos que puedan volarse en balcones y obras en construcción, dado que las ráfagas ganarán fuerza durante la noche del sábado, anticipando un cambio en las condiciones generales para todo el sudeste bonaerense.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El domingo llegará con mayor inestabilidad y una probabilidad de chaparrones aislados durante la mañana, con una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 23°C. Para el cierre del fin de semana, el viento rotará y las condiciones desmejorarán temporalmente, por lo que los turistas deberán planificar actividades bajo techo para el domingo temprano antes de una leve mejoría hacia el lunes.