El jueves 26 de marzo regalará a los marplatenses y turistas condiciones meteorológicas excepcionales. La estabilidad dominará la escena en toda la Costa Atlántica, con un sol que brillará con fuerza desde temprano. No habrá probabilidad de precipitaciones, lo que convertirá a esta jornada en el escenario ideal para realizar actividades recreativas frente al mar o caminatas por la costa.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

Durante las primeras horas, el ambiente se percibirá algo fresco en la zona del Puerto y los barrios del sur, pero el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar los 23°C hacia la tarde. El viento rotará del sector noreste con velocidades entre los 7 y 15 km/h, sin ráfagas de peligro. Esta brisa marina mantendrá la humedad en niveles moderados, asegurando una visibilidad óptima en todo el litoral.

Clima jueves 26 de marzo

Hacia el oeste del Partido de General Pueyrredon, en Sierra de los Padres y Batán, la amplitud térmica será un poco más marcada. El cielo permanecerá mayormente despejado, permitiendo que el sol caliente las zonas rurales de manera directa. Los residentes de la zona serrana disfrutarán de una noche calma, con un descenso de temperatura que llegará a los 17°C al finalizar la jornada del jueves.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, no habrá alertas vigentes para este jueves en la región. En ciudades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, el panorama será idéntico al de Mar del Plata, con vientos leves y cielos con escasa nubosidad. Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá sus guardias operativas habituales, aunque sin reportar fenómenos de riesgo para la navegación o la circulación urbana.

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En Villa Gesell y Pinamar, el viento del noreste también será el protagonista, aportando aire templado que elevará las máximas por encima de los 22°C. La ausencia de frentes fríos o sistemas de baja presión garantizará que el mar se presente calmo en la mayoría de los balnearios. Será un día de transición perfecta hacia un cierre de marzo con tintes veraniegos en todo el sudeste bonaerense.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La tendencia de buen tiempo continuará durante el viernes, con un ligero aumento en la temperatura máxima. Sin embargo, para el sábado y domingo, la nubosidad irá en aumento y existirá una baja probabilidad de chaparrones aislados hacia el final del descanso semanal. El viento rotará hacia el sector norte, manteniendo marcas térmicas agradables que rondarán los 24°C, ideal para planificar paseos.