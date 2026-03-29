El domingo en el sudoeste bonaerense ofrecerá condiciones de estabilidad meteorológica durante gran parte del día. La ciudad y el puerto experimentarán un ascenso térmico marcado por la presencia de una masa de aire cálido. Sin embargo, este escenario servirá de antesala para un desmejoramiento generalizado que llegará hacia el final del día, con el avance de un sistema frontal desde el sector sur.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el área urbana de Bahía Blanca, así como en las localidades de Ingeniero White y General Cerri, la mañana comenzará con una temperatura agradable de 21°C. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo que la radiación solar eleve rápidamente la marca térmica hasta alcanzar los 29°C en horas de la tarde. La visibilidad será óptima en la zona portuaria, sin presencia de polvo en suspensión por el momento.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: tarde inestable con chaparrones y marcado descenso térmico al anochecer

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Los vientos soplarán de manera persistente desde el cuadrante noreste, con una velocidad media de 8 km/h. Esta brisa leve aportará una sensación de alivio en el centro bahiense, aunque la humedad relativa se ubicará en torno al 74%, lo que generará una atmósfera algo pesada hacia el mediodía. No se registrarán precipitaciones durante el horario diurno en el ejido municipal.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

Para la región que abarca Punta Alta, Médanos y las zonas rurales monitoreadas por la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la situación meteorológica se mantendrá bajo vigilancia. Si bien el domingo transcurrirá con sol, el Servicio Meteorológico Nacional emitirá alertas por tormentas fuertes que afectarán progresivamente al sudoeste. En Monte Hermoso, el viento rotará hacia la noche, incrementando su intensidad y el oleaje.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el viernes llegará con nubosidad en aumento y probables lluvias aisladas

Se espera que el frente de inestabilidad provoque ráfagas que superarán los 70 km/h en sectores abiertos del partido de Villarino y Coronel Rosales. Los productores agropecuarios deberán estar atentos a la red de estaciones locales, ya que la probabilidad de chaparrones aislados aumentará drásticamente hacia la madrugada del lunes, marcando el fin de la tregua térmica en toda la zona de influencia.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La semana comenzará con un cambio rotundo en las condiciones. Para el lunes y martes, la rotación del viento al sector sur y sudeste traerá un marcado descenso de la temperatura y lluvias de variada intensidad. Se prevé que la inestabilidad persista hasta el miércoles, cuando la nubosidad comenzará a disiparse, dando lugar a un cierre de marzo con mañanas frescas y tardes otoñales.