El cierre del fin de semana presentará condiciones de marcada inestabilidad en toda el área metropolitana. El avance de un frente cálido generará precipitaciones desde las primeras horas, aunque las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época. Será una jornada donde la humedad jugará un papel central, afectando la sensación térmica y complicando las actividades al aire libre durante la mañana.

El clima en CABA y el Conurbano para este Domingo

Al salir de casa, te vas a encontrar con un ambiente sumamente pesado y pegajoso. La sensación térmica se ubicará por encima de los 23°C de mínima debido a una humedad que rozará el 86%. El cielo permanecerá mayormente cubierto y las probabilidades de tormentas aisladas serán del 80% durante la primera mitad del día, por lo que te conviene tener el paraguas a mano si pensás asistir a las celebraciones religiosas.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: tarde inestable con chaparrones y marcado descenso térmico al anochecer

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Hacia la tarde, el termómetro trepará hasta los 28°C, manteniendo el ambiente caluroso. Sin embargo, la nubosidad comenzará a fragmentarse paulatinamente. La jornada cerrará con condiciones mucho más estables y un cielo mayormente despejado hacia la noche. El viento soplará leve desde el noreste a unos 13 km/h, lo que brindará un ligero alivio al final de un domingo que se perfila como el más inestable de la semana.

Qué pasará con el tiempo en el resto del país

En el interior, el Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo vigilancia varias zonas por fenómenos de variada intensidad. Provincias como Mendoza y San Luis registrarán temperaturas máximas que superarán los 31°C, acompañadas de una marcada inestabilidad vespertina. En el este y sudeste de Mendoza, se esperan tormentas aisladas hacia el final de la tarde, mientras que el viento Zonda podría afectar zonas cordilleras con ráfagas secas y calientes.

Clima en Bahía Blanca: ascenso térmico y vientos del norte marcarán la jornada de este sábado

Por otro lado, la región patagónica presentará un escenario dividido. Mientras que en Chubut y Río Negro persistirán algunas alertas amarillas por lluvias acumuladas, el extremo norte argentino continuará bajo una masa de aire cálido y húmedo. En provincias como Formosa y Corrientes, el calor no dará tregua y las marcas térmicas se acercarán a los 35°C, manteniendo la tendencia de un marzo con valores superiores a los normales para el otoño.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

La semana laboral comenzará con un ascenso térmico aún más pronunciado en la zona central. El lunes la máxima alcanzará los 30°C en Buenos Aires bajo un cielo algo nublado, consolidando un "veranito" tardío. Esta tendencia de calor y humedad se mantendrá hasta el miércoles, cuando el ingreso de un frente frío finalmente provocará un descenso de temperatura más acorde a la temporada otoñal, trayendo alivio definitivo tras varios días de agobio.