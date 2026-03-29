La inestabilidad marcará el ritmo en la costa durante este domingo de marzo. Si bien el aire templado permitirá algunas caminatas matutinas, la probabilidad de precipitaciones, que oscilará entre el 40% y 70%, condicionará las actividades al aire libre hacia la tarde. Los residentes y turistas deberán estar atentos a los cambios bruscos en la dirección del viento, que refrescará el ambiente al caer el sol.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y el centro de Mar del Plata, la temperatura iniciará en los 19°C con un cielo mayormente cubierto. Los vientos soplarán inicialmente del noreste con ráfagas moderadas, pero rotarán hacia el sector sudeste con velocidades de hasta 40 km/h. Esta rotación incrementará la nubosidad y traerá consigo la posibilidad de lluvias aisladas que afectarán principalmente la franja costera durante la segunda mitad del día.

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Hacia el interior del partido de General Pueyrredon, en zonas como Sierra de los Padres y Batán, el termómetro alcanzará los 25°C antes de que el frente de inestabilidad gane terreno. La humedad se mantendrá elevada, superando el 80%, lo que generará una sensación de pesadez previa a las posibles descargas eléctricas. Se recomienda precaución al circular por los accesos serranos ante la posible reducción de visibilidad por neblinas o lluvias intensas puntuales.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un monitoreo constante sobre la región, aunque por el momento no rigen alertas de nivel amarillo para este domingo. Sin embargo, en localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, se esperan condiciones similares a las de La Feliz, con ráfagas que podrán agitar el mar, dificultando la navegación deportiva. En Villa Gesell, el cielo permanecerá gris y las temperaturas serán levemente inferiores, con una máxima que no superará los 24°C.

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Desde Defensa Civil se recomienda asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento en balcones y obras en construcción, ante el incremento de la intensidad de las ráfagas previsto para la noche. La situación hídrica se mantendrá bajo control, pero la persistencia de la humedad y el riesgo de incendios forestales —que continúa en niveles a considerar— obligan a extremar cuidados en zonas de pastizales y bosques como el Bosque Peralta Ramos.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La perspectiva para el inicio de la próxima semana indica que la inestabilidad persistirá. El lunes comenzará con una mínima de 21°C y una máxima de 25°C, manteniendo la probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada. Recién hacia el martes se verá una mejora definitiva en las condiciones generales, con un ascenso de la temperatura que permitirá disfrutar nuevamente de las playas antes de que termine el mes.