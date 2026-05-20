Tras una mañana fresca, el SMN emitió un pronóstico actualizado para CABA y el AMBA, se viene un desmejoramiento con nubosidad en aumento y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso térmico

El termómetro marcó 14°C al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, bajo un cielo que empezó a poblarse de nubes grises tras una mañana soleada pero fría. La tendencia para las próximas horas indica un aumento sostenido de la humedad y del viento del sector este, lo que preparará el terreno para un cierre de jornada bastante inestable en toda la región metropolitana.

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Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 20 de mayo

La nubosidad irá en aumento durante toda la tarde y el sol quedará completamente oculto de cara al regreso a casa. La humedad se sentirá con fuerza y el viento del este aportará ráfagas moderadas, lo que incrementará la sensación de frío. Hacia el final de la tarde, la inestabilidad será la gran protagonista en todo el conglomerado urbano.

Para la noche, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una alta probabilidad de lluvias aisladas y lloviznas intermitentes en diferentes barrios porteños y localidades del Gran Buenos Aires. La temperatura sufrirá un leve descenso para ubicarse en los 11°C antes de la medianoche, por lo que se recomienda salir con abrigo impermeable y paraguas si vas a volver tarde.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El organismo oficial mantiene el monitoreo de Avisos a Corto Plazo (ACP) por tormentas fuertes con lluvias intensas en sectores aislados del litoral. Las provincias de Corrientes y Entre Ríos registraron precipitaciones desde temprano y mantendrán condiciones de mal tiempo, por lo que los conductores deberán extremar las precauciones en las rutas de la región mesopotámica durante el resto de la jornada.

Clima en Mar del Plata: el frío polar ingresará con fuertes ráfagas del sur

Por otro lado, la Patagonia argentina experimentó un marcado descenso de las marcas térmicas, con nevadas en las zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro que complicaron el tránsito vecinal. En el centro del país, tanto Córdoba como Santa Fe mantuvieron un panorama similar al del AMBA, con cielos cubiertos y un ambiente otoñal que se consolidó de manera definitiva.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La inestabilidad que arrancará hoy a la noche se extenderá durante las primeras horas del jueves, con neblinas matinales y un cielo mayormente cubierto. No obstante, las condiciones meteorológicas mejorarán de forma paulatina hacia la tarde gracias a la rotación del viento hacia el sector sur, lo que limpiará la atmósfera pero traerá una masa de aire considerablemente más fría.