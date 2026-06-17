El termómetro marcó 13°C al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, bajo un cielo que empezó a despejarse tras las neblinas matinales. La tendencia para las próximas horas es de estabilidad, con una atmósfera que se tornará más seca y agradable para caminar, aunque el viento del sector sur anticipa la llegada de una masa de aire frío.

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El cielo mayormente nublado de la mañana dio paso a claros importantes al mediodía. Durante la tarde, el sol dominará la escena en todo el conurbano bonaerense, impulsado por ráfagas leves del sur que limpiarán la humedad remanente. Las probabilidades de precipitaciones quedaron completamente descartadas para lo que resta de la jornada laboral y el regreso a casa.

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Para el cierre del día, la temperatura descenderá notablemente hasta ubicarse en torno a los 8°C durante la noche. El ambiente se percibirá frío y seco, ideal para abrigarse bien si tenés planes al aire libre. La nubosidad será escasa hacia la madrugada, lo que facilitará un enfriamiento nocturno más marcado en las zonas periféricas del Gran Buenos Aires.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el cese de los Avisos a Corto Plazo para la provincia de Buenos Aires, trayendo alivio a las localidades que amanecieron bajo densos bancos de niebla. Sin embargo, el organismo vigila de cerca la zona cordillerana de la Patagonia, donde rigen alertas por nevadas intensas y vientos sostenidos que complicarán la circulación vial durante la tarde.

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En el centro del país, provincias como Córdoba y Santa Fe registraron un marcado descenso de la temperatura con el ingreso del frente frío, aunque con excelentes condiciones de visibilidad. Hacia el norte, el ambiente caluroso y húmedo persistirá unas horas más, con máximas que rozaron los 28°C en Formosa antes de la llegada del sistema frontal.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El panorama para la próxima jornada profundizará el escenario invernal. Mañana arrancará con heladas suburbanas y una mínima de apenas 5°C en el AMBA, bajo un cielo completamente despejado. El viento rotará temporalmente al noreste por la tarde, lo que permitirá una máxima cercana a los 15°C, consolidando un jueves frío pero plenamente soleado y sin amenazas de lluvias.